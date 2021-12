Artefakty za statisíce

„Je to naše tradiční charitativní aukce, pořádáme ji obvykle jednou za dva roky. Všichni výtvarníci poskytují svá díla jako dar, honorář si neúčtuje ani pořádajíc Galerie Kodl,“ vysvětluje ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. „Při samotné aukci se začíná třeba na pěti stech korunách, ale mezi draženými díly jsou i artefakty za statisíce,“ dodává.

Aukční salon za dobu své existence získal řadu příznivců mezi sběrateli, výtvarnými umělci i širokou veřejnosti. Kromě toho, že zajišťuje významnou pomoc handicapovaným, představuje jedinečnou a značně obsáhlou přehlídku současného českého umění, v jejímž rámci se prezentují renomovaní malíři, grafici a sochaři všech generací.

Pět tipů pro lepší život. Vyzkoušíte je?

Letos svá díla bez nároku na odměnu na aukci věnovali Jiří Anderle, Roman Brichcín, Petr Císařovský, Matěj Forman, Vladimír Gebauer, Boris Jirků, Jiří Slíva a mnozí další.

V roce 2018 vynesl zatím poslední aukční salon výtvarníků pro Konto Bariéry přes 5,5 milionu korun. Organizátoři doufají, že se charitativní aukce ani letos nemine účinkem. Každý rok Stipendium Bariéry využívá více než 50 handicapovaných středoškoláků a vysokoškoláků.

Obraz od Amálky

Aukční salony českých výtvarníků se pod záštitou Konta Bariéry konají už od roku 1993 a za tu dobu si vydobyly značné renomé. Pro mnohé výtvarníky je proto účast, kromě hřejivého pocitu z dobrého skutku, rovněž otázkou prestiže. A to tím spíš, že letošní salon se kvůli pandemii uskuteční po zatím nejdelší, tříleté pauze, takže už se všichni jeho návštěvníci těší na to, co zajímavého se za tu dobu na české výtvarné scéně zrodilo.

Zajímavostí letošního ročníku je obraz patnáctileté Amálky, od letošního září studentky pražského Gymnázia Jana Keplera, které museli lékaři poté, co překonala rakovinu, amputovat pravou ruku. Díky podpoře Konta Bariéry letos dostala bionickou protézu, takže mohla po dlouhé době zase uchopit štětec. Právě aukce jejího díla letošní 15. aukční salon zahájí.

Živá galerie umění

„Vzpomínám si, jak jsme před lety jezdívali k Jiřímu Kolářovi, který se naší aukce pokaždé velice rád účastnil a říkával: ‚Tedy ten váš katalog dražených děl je ale zároveň krásnou galerií současného umění!‘ To mě moc potěšilo,“ vzpomíná Božena Jirků.

Máte chuť na dezert? Využijte piškoty i ovoce

V posledních letech je, jak vysvětluje, výtěžek z aukce posílán na účet Stipendia Bariéry, takže každý výtvarník ví, na co přesně jsou peníze za jeho dílo určeny. „Třeba sochař Stefan Milkov měl radost, že jeho dar vystačí na jedno celoroční stipendium,“ upřesňuje.

Nepomáhat, ale učit

Mezi studenty se zdravotním postižením, kteří jsou příjemci stipendií, patří například studentka Západočeské univerzity v Plzni Vendula Dušková, ta projekt Stipendium Bariéry využívá už poněkolikáté. Kromě studia je vášnivou plavkyní a úspěšně reprezentovala Českou republiku na paralympiádě v Rio de Janeiru i na té letošní v Tokiu. Na obou se jí podařilo dostat se dvakrát do finále.

Na univerzitě je jejím oborem ergoterapie, což je léčebná metoda, jejímž cílem je umožnit lidem s handicapem pravidelně se zapojovat do činností, které jsou pro život smysluplné a nepostradatelné.

„Mohla bych pracovat třeba na spinálním centru, v rehabilitačním ústavu nebo u handicapovaných dětí, s nimiž rodiče cvičí, rehabilitují. Mě nepošlou do háje, nikdo mi neřekne, že nevím, jaké to je. My totiž lidem nepomáháme, my je učíme. Nutíme je konat, a to přesto, že nás za to někteří třeba nemají moc rádi. Spolužačky s tím bojují, já s tím problém nikdy neměla. Cvičili se mnou i lidé, kteří s nikým jiným nechtěli nic dělat,“ konkretizuje Vendula, která je kvůli vrozené vadě odkázána na invalidní vozík.

Světlo nám dává život, jeho přemíra však škodí

Ze stipendia si platí ubytování na koleji. Bezbariérové koleje jsou totiž dražší. Něco málo jí zbude i na benzin, auto totiž potřebuje, nemá jinou možnost. Například mezi Karlovými Vary a Plzní neexistuje bezbariérové spojení ve veřejné dopravě. Pohyb jí podle jejích slov neskutečně baví, mluví o sobě jako o sportovci tělem i duší.

Vendula Dušková je názorným příkladem toho, nakolik jsou činnost Konta Bariéry i velkorysost zúčastněných výtvarníků na aukčním salonu pro handicapované studenty potřebné a jak zásadní mají dopad na jejich životy.

Díky Kontu Bariéry získala stipendium také Vendula Dušková, která úspěšně reprezentovala Českou republiku na dvou paralympiádách.

Týdeník Květy

zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu

Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu - jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.