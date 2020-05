„Nástroje patřily muži z Brněnska, který zemřel bez dědiců,“ uvedl mluvčí úřadu Andrej Bančanský. Státní instituce podle něj prodala nástroje v elektronické aukci.

​Jednalo se konkrétně o housle v pouzdře s následujícími vinětami uvnitř nástrojů: Jacobus Stainer in Absam prope Oenipontum 1634, Antonius Stradiuarius Cremonensis Faciebat anno 1714, Jakobus Stainer ex Absam prope oenipontum fecit Clemona, Made in Germany a Michael Weber - Prague – 1830.

"Nejnižší nabídka zájemce byla u houslí z roku 1830 z Prahy, a to jedenáct tisíc korun, u zbývajících třech houslí pak 3300 korun. Ceny vycházely ze znaleckého posudku," dodal Bančanský.