K ohyzdnému činu došlo ve čtvrtek 19. listopadu. "Krátce před polednem zaslechla pěší hlídka strážníků v Ostravě – Přívoze na jedné ze zastávek MHD na ulici Muglinovská křik osob a volání o pomoc," líčí mluvčí ostravské Městské policie Jindřich Machů.

Hlídka se neprodleně vydala k zastávce, odkud se ozýval křik. "Na místě strážníci spatřili muže ve věku 31 let, který fyzicky napadal na zemi ležící čtyřiatřicetiletou těěhotnou ženu," pokračuje mluvčí strážníků. Ženu se sice pokoušely bránit další dvě svědkyně na místě, to ale agresora nezajímalo. "Muž ležící ženu opakovaně udeřil pěstí a kopal do spodní části těla. Nechal toho až po zákroku strážníků," uvedl dále mluvčí Městské policie Ostrava.

Vzhledem k tomu, že napadená žena si stěžovala na bolesti břicha, strážníci přivolali na místo zdravotníky, kteří rozrušenou ženu převezli do nemocnice.

Muž pak s pouty na rukou skončil na Policii České republiky.