Desítky let stojí zaklíněná mezi strmými kopci. Majestátní stavba obklopená lesy. Musel tu být rajský klid. Čistý vzduch a krásná příroda. Teď je však okolní ticho více než ponuré. Stejně jako areál bývalé nemocnice plicních a respiračních onemocnění, později léčebny dlouhodobě nemocných v katastru obce Bílovice nad Svitavou.

Bývalá léčebna dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou z ptačí perspektivy. | Foto: FLOP

Ticho v areálu, který je už deset let zavřený, občas naruší jen průjezd auta po nedaleké silnici nebo houkající vlak při vjezdu do tunelu za řekou Svitavou. Budova vypadá dost žalostně. Jaké to bude z ptačí perspektivy?