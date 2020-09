Obyvatelé Šlapanic na Brněnsku si na omezení provozu pošty stěžovali představitelům města. „Další příval stížností očekáváme příští měsíc, až lidé dorazí před poštu a bude zavřeno,“ sdělila šlapanická starostka Michaela Trněná. Dodala, že za město poslali České poště nesouhlasný dopis. Neví však, zda něčeho docílí.

Rozladěný přístupem České pošty je starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. „Vůbec se mi to nelíbí. Místo toho, aby šla pošta blíže k lidem, tak se jim vzdaluje. Systém komunikace s občanem je nastavený tak, že si naopak musí vyzvedávat spoustu věcí právě na poště. Ta jim nyní komplikuje život," reagoval na omezení pracovní doby na moravskokrumlovské poště Třetina.

Jak dodal, pokusí se do problému vstoupit, neočekává však valný výsledek. „Pokusím se to věci zasáhnout a během podzimu se pokusím vyvolat s Českou poštou jednání. Neočekávám však, že to bude mít zásadní význam," dodal Třetina.

Více lidí na přepážkách

Podle zástupců České pošty úpravy pracovní doby zaměstnanců zkvalitní služby. „Pošťáci budou pracovat jednosměnně, na přepážkách jich bude víc. Zákazníky obslouží rychleji a efektivněji,“ uvedl za Českou poštu Ivo Vysoudil.

Od příštího měsíce budou vybrané pošty otevřené dva dny v týdnu od deseti hodin ráno do šesti večer a tři dny od osmi do čtyř. Dosud byla otevírací doba nejednotná.

Ne všem ale změny vadí. „Nové otevírací době se přizpůsobím, neomezí mě,“ řekla důchodkyně Miroslava Horáková z Bzence na Hodonínsku. Dodala však, že pracující lidé to budou mít složitější.

Změna pracovní doby se týká také pobočky České pošty v Podivíně na Břeclavsku. „Mně osobně se to nedotkne, poštu využívám spíše výjimečně. Protože pracuji přímo v Podivíně, tak se snadno přizpůsobím. Horší to budou mít lidé, kteří dojíždějí domů do Podivína například z Brna z práce. Těm to bezesporu možnost přebírání zásilek nebo doporučených psaní zkomplikuje,“ zareagoval sklenář Václav Kocourek z Podivína.

Česká pošta věří, že všichni přijmou změny kladně a postupně si na ně zvyknou. „Pokud si chce někdo vyřídit řidičák nebo občanku, také se musí přizpůsobit úředním hodinám. Z tohoto pohledu je otevírací doba pošt velkorysá,“ podotkl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Brno: Židenice, Tuřany, Kohoutovice, Staré Brno, Jundrov, Lesná, Štýřice

Brno-venkov: Šlapanice, Modřice, Tišnov, Zastávka u Brna, Sokolnice, Veverská Bítýška

Břeclavsko: Břeclav 4, Hustopeče, Podivín

Hodonínsko: Bzenec, Kyjov, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou

Vyškovsko: Vyškov 3, Rousínov u Vyškova

Blanensko: Blansko 3, Letovice, Rájec-Jestřebí

Znojemsko: Znojmo 1, Hrušovany nad Jevišovkou, Moravský Krumlov

Změny přispějí k vyššímu standardu služeb, říká šéf jihomoravských pošt



Podle ředitele jihomoravské pobočkové sítě České pošty Jiřího Rotschedla se po zkrácení otevírací doby pošt v kraji zlepší zákaznický servis. Věří, že si lidé na změny zvyknou.



Z jakého důvodu tyto změny Česká pošta zavedla?



Mezi hlavní důvody patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření.



Očekáváte od zákazníků negativní reakce?



Zatím jsme žádné nezaznamenali. Věříme, že klienti změny přijmou a že přispějí k vyššímu standardu služeb. Lidé si lépe naplánují návštěvu pošty buď hned ráno nebo pozdě odpoledne.



Co pozitivního změny přinesou?



Na pobočkách bude víc zaměstnanců, to povede k lepšímu přístupu k zákazníkům. Půjde například o podporu expresního výdeje balíků nebo třeba zajištění telefonické komunikace s klienty.



Jaké možnosti budou mít zákazníci, kteří nestihnou na poštu dojít v novém čase?



Změna se týká menších pošt ve městech, v nichž bývá k dispozici ještě jiná pošta. U zmíněných poboček je navíc z tohoto důvodu dva dny v týdnu rozšířená provozní doba do šesti večer. To považujeme za širokou otevírací dobu v porovnání třeba s úřady.

IVA KOVAČIČOVÁ

MAGDA DUHONSKÁ

ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI