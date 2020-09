Letní odlovy jsou pro jihočeské rybáře po mnoha měsících komplikací a problémů příjemnou změnou. Mužům Petrova cechu zlepšují náladu, protože o šupináče je u zákazníků konečně zájem a obsádce nádrží se letos díky dešťům také docela daří.

„Poptávka je,“ potvrzuje ředitel Rybářství Hluboká CZ Vladimír Kaiser a zároveň vysvětluje, že prospěch je nejen finanční z aktuálního prodeje. Menší počet ryb, který zůstane v nádržích, má příznivý vliv i na přírůstky u tržní ryby, která půjde na pulty na podzim. Zůstává pro ni pod hladinou více potravy. Během léta hlubočtí rybáři plánují, že jim sítích uvízne zhruba 200 tun mrskajícího se zboží.

Uplynulé měsíce přitom pro muže s podběráky nebyly jednoduché. Před Vánoci se potýkali s nižší poptávkou v cizině a poklesem cen v zahraničí. Velikonoční prodeje zase hodně očesal koronavirus. „Jaro i zima byly špatné,“ ohlíží se s postesknutím Vladimír Kaiser a doplňuje, že o Velikonocích dokonce část ryb čekala na sádkách na prodej marně. Většina proto putovala zpět do vln, i když to není dobré řešení a je provázené i ztrátami.

S poklesem odbytu se potýkali třeba i ve společnosti Rybářství Třeboň. Podle ředitele firmy Josefa Malechy byla gastronomie v zahraničí zasažena dva měsíce a prodej prakticky nefungoval. Teď se situace obrátila k lepšímu. Z plánovaných letních odlovů, při nichž se neupouštějí rybníky, chtějí třeboňští rybáři získat 650 tun ryb a většinu už mají z vody venku. „Je to běžný objem,“ poznamenal k letošnímu plánu Josef Malecha a doplnil, že menší část úlovků si zjara zákazníci brali i na zarybnění.

„Chytáme,“ konstatoval s úsměvem k letním odlovům i ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. „Je drobet odbyt na ryby, jakmile se otevřely restaurace,“ dodává Lubomír Zvonař s tím, že většina úlovků jde na export. Za léto chtějí novohradští rybáři vytáhnout z vody 1000 až 1500 metráků šupináčů.

Ve společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic počítají s odlovem 200 až 300 metráků.V září pak podle vedoucího rybničního hospodářství Pavla Oberreitera plynule přejdou do klasických podzimních výlovů. I Budějovičtí jsou aktuálně spokojeni. „Dostali jsme vodu, takže je to dobré,“ říká na adresu dešťů Pavel Oberreiter a dodává, že na jaře to vypadalo katastrofálně, ale teď díky letním srážkám očekává na podzim dobré výsledky.