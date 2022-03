Co si počít se skalami dál, řeší město, Kraj Vysočina i krajští silničáři. „Kraj Vysočina rozhodl v polovině února o uzavření krajské komunikace na Tyršově nábřeží mezi výrobním areálem Kovofiniš a středem města Ledeč,“ řekla Deníku starostka Ledče Hana Horáková.

Úsekem mezi Tyršovým nábřežím a areálem Kovofiniše neprojedou auta a neprojdou ani chodci. Řidiči musejí uzavírku objet přes Bohumilice, chodce zas čeká cesta přes lávky kolem zimního stadionu. To se příliš nelíbí už zmiňované společnosti Kovofiniš. „Silnici musíme složitě objíždět. Je to nesmysl. Ty skály vypadají celá léta pořád stejně. Najednou někdo ze dne na den přišel s tím, že jsou nebezpečné a musí se zavřít celá silnice,“ zlobí se Martin Zikmunda z obchodního oddělení firmy.

Hlavní problém podle něj je, že ani zdaleka netuší, jak dlouho bude silnice zavřená. „Město si dalo dělat studii. Ta potrvá měsíce a co bude dál, nikdo neví. Silnice může být zavřená i rok,“ dodal.

Objížďka vede přes osadu Bohumilice, což je místní část obce Kožlí. Podle starosty Václava Husáka lidi zvýšený provoz omezuje. „Rychlost tady dodržuje málokdo. V Bohumilicích nejsou ani chodníky. Je to nebezpečné. Něco podobného jsme už jednou zažili,“ připomenul. Tehdy si lidé na dopravní zátěž stěžovali a vymohli si omezení rychlosti na třicet kilometrů v hodině. „Slyšel jsem, že silnice v Ledči má být zavřená rok. Nic s tím neuděláme, ale my v Kožlí a Bohumilicích bychom uvítali, kdyby se situace kolem skal vyřešila co nejdřív. Problémové kamení odstranit a zbytek ať se opraví,“ poradil starosta.

Skály nad domem

Olga Kroupová žije ve stínu ledečských skal už jedenáct let. Masiv Šeptouchov se tyčí v Ledči přímo nad jejím domem. „Nikdy se nestalo, že by k nám něco ze skály spadlo. Ale vím, že u nás kdysi už skály opravovali horolezci,“ poznamenala. Jak upřesnila, nebezpečný úsek je od jejího domu o kus dál. Ještě než silnici zavřeli, byla se tam podívat. „Tou silnicí jsme chodili na procházky, jezdily tam maminky s kočárky. Všimla jsem si, že tam vykáceli stromy a něco se děje,“ dodala.

Celý skalní masiv na pozemcích Ledče vykazuje podle geologického posudku nejvyšší riziko. Ke zřícení může dojít kdykoliv. „Doba uzavírky se bude odvíjet od náročnosti sanace svahu. Tu budou řešit vlastníci pozemků, město a Kraj Vysočina,“ informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová. O dalším postupu pak budou společně jednat představitelé města, kraje a silničářů.

Podle technicko-správního náměstka krajských silničářů Tomáše Mátla o detailech zpevnění skalního masivu rozhodne odborný průzkum. „Objednalo si jej město Ledeč u Akademie věd a jeho výsledky budou známé na přelomu dubna a května,“ upřesnil. Skalní bloky jsou i podle jeho názoru ve velmi špatném stavu.

Kdy tedy bude silnice průjezdná, se v tuto chvíli nedá říct.

Takzvaný Šeptouchov nad zástavbou rodinných domků nechala radnice v Ledči nad Sázavou zpevnit už v minulosti. Horolezci k tomu použili kotvy, ocelové trámy a sítě. Stejně tak jsou zpevněné skály pod hradem.