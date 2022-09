Došlo i na hádky. Slavnosti ukončila nehoda, část návštěvníků neměla pochopení

Takže pořadatel slavností nemá šanci předem zjišťovat, zda jsou atrakce v bezvadném stavu?

Bohužel nemá. Kolotoče a další atrakce, které před areálem Slávie v ty dny fungují, jsou jen doprovodnou akcí Havířovských slavností. MKS to neorganizuje, provozovatelé těchto atrakcí si plochu pronajímají. Odpovědnost je tedy na nich samotných. Je to úplně stejné, jako když si koupíte ve stánku hamburger a po jeho požití se vám udělá špatně. Takovou věc můžete dodatečně hlásit České obchodní inspekci či hygienikům, kteří by stánek měli na základě takového oznámení zkontrolovat. Vy předem nemáte jistotu, že jídlo bude bez problémů.

V médiích se objevily informace, že zmíněná atrakce, na níž se stala v sobotu nehoda, měla údajně technické problémy už v pátek…

Ta informace se zatím nepotvrdila. Vím ale, že policie s tímto zjištěním pracuje a vyzvala veřejnost a případné svědky k poskytnutí videozáznamů, ze kterých by bylo možné zjistit, zda v pátek skutečně k nějakým problémům na tom kolotoči docházelo.

Primátor Havířova Josef BělicaZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vy jste už v sobotu na místě řekl, že lidem bude vráceno vstupné za zrušený sobotní program. Platí to?

Je to všechno zatím v procesu, řešíme spoustu věcí. Ale ano, lidem vstupné za zrušený sobotní program vrátíme. Kdo si o to na Městském kulturním středisku Havířov požádá, dostane peníze zpět.

Sestry nasedly na osudný kolotoč. Mohly jsme dopadnout hůř, vzpomínají

Jak říkáte, šetření příčin sobotní události je v procesu, řeší se spousta dalších záležitostí kolem zrušených slavností. Jisté nicméně je, že několik lidí bylo při nehodě zraněno. Neuvažovali jste o případném odškodnění za způsobené příkoří? Přestože odpovědnost za bezpečnost těch atrakcí je evidentně na straně provozovatele.

Mluvit o nějakém případném odškodnění je předčasné. Jsem přesvědčen, že město nic nezpůsobilo, a věřím, že se policie dopracuje k příčinám té nehody a zjistí se, kdo za ní může. Takže slibovat v tuto chvíli nějaké odškodné mi nepřijde vhodné. Už třeba proto, že by to mohlo vypadat jako, že za nehodu je odpovědné město, potažmo MKS. Ale tak to není, odpovědný je provozovatel té atrakce. My budeme chtít každopádně individuálně mluvit s partnery slavností, stánkaři, kteří zrušením slavností utrpěli škodu. Nevím přesně, jak je to ošetřeno ve smlouvách, ale chceme být seriózní partner a společně tuto záležitost vyřešit.