"Dne 23. června byly potvrzeny 3 onemocnění COVID-19 u osob, které pracovaly v Mlékarně Bystřice pod Hostýnem," potvrdila informaci Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice Zlín (KHS).

„Nemoc COVID-19 byla zjištěna u našich agenturních zaměstnanců pracujících ve středisku výroby pařeného sýru Jadelu, nikoliv u kmenových. Zaměstnance jsme si nechali testovat my jakožto firma,“ uvedl ředitel bystřické mlékárny Robert Pospíšil.

„Tři nakažení šli okamžitě do karantény. Byli vytipovaní další pracovníci, kteří s nimi přišli do kontaktu, a ti byli zařazeni do programu chytré karantény. Náš zaměstnanec, který s nemocnými přišel do kontaktu, byl již testován negativně. Plně spolupracujeme s hygienou a epidemiology, kteří se nám ozvali. Vzhledem k tomu, že dalších 10 zaměstnanců výroby bylo s nakaženými v kontaktu a muselo zůstat v karanténě, hrozí v mlékárně částečné omezení výroby,“ pokračoval Pospíšil.

Přísné hygienické podmínky

Vzhledem k tomu, že se jedná o potravinářský podnik, panují zde i za běžného provozu velmi přísné hygienické podmínky, jakými je častá sanitace a desinfekce jak prostředí, technologického zařízení, tak i zaměstnanců.

"Kvůli výskytu onemocnění COVID-19 se doporučuje provedení ohniskové dezinfekce všech výrobních prostor i zázemí pro zaměstnance. Pokud se pozitivní osoby nezúčastnili přímo manipulace s nebalenými výrobky, není nutné potraviny vyřazovat. Naprostá většina mléčných výrobků se vyrábí v uzavřených technologických zařízeních, kde je riziko kontaminace COVID-19 minimální," popsala následující postup Vendula Ševčíková z KHS.

„Vím, že se jedná o pracovníky z výrobny Jadelu, ale neznám je. Přestože se ve všech výrobnách dodržují hygienická opatření, docela se bojím, že mohli virus snadno přenést, třeba na kliku nebo nějaké trubky mimo výrobnu. O uzavření provozu se nebojím, věřím vedení, že spolupracuje s hygienou a situaci hlídají. Sama na testy nepůjdu, pokud mě na ně nezavolají,“ řekla zaměstnankyně jedné z výroben bystřické mlékárny Jana.

O testování svých zaměstnanců zatím neuvažuje ani bystřická společnost na ohýbaný nábytek TON.

"V interních opatřeních, spočívajících v preventivní karanténě a desinfekci prostor, nepolevujeme. Pro případ nákazy některého ze zaměstnanců máme připravený krizový plán," informovala mluvčí společnosti Anna Handlová.

Zavřený úřad

Nemoc COVID-19 se objevila také na městském úřadě.

"Máme potvrzený jeden případ u nás na úřadě. Z toho důvodu jsme udělali všechna opatření, která jsme považovali za nutná. Úřad jsme zavřeli, protože prvotní je pro nás samozřejmě bezpečnost a zdraví občanů a zaměstnanců," řekl pro Deník starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek.

Podle všeho neexistuje souvislost mezi infikovaným pracovníkem úřadu a třemi nakaženými v mlékárně.

"Radnice komunikuje s hygienickou stanicí. Vytipovaní pracovníci, kteří mohli přijít s nakaženým zaměstnancem do kontaktu, jsou od středeční 17. hodiny v karanténě," dodal Pánek Nyní se čeká na výsledky testů, které by měly být hotové zítra, případně po víkendu.