Další lidé, kteří pracovali na jiných pozicích než ve výrobě, si vzali z nařízení managementu dovolenou, je jich kolem 170. Hégrová uvedla, že 98 osob z výroby projde testováním. Hejtman Martin Netolický (ČSSD) na facebooku uvedl, že počátkem příštího týdne jim armádní odběrové týmy provedou testy.

"V rámci epidemiologické šetření byly zjištěny tři případy mající vztah k firmě Junker, jeden pracovník byl kontaktem s osobami v případu, který řešíme na Chrudimsku, kde byla rodinná oslava," uvedla Hégrová.

"Navzdory všem velmi nadstandardním opatřením, které jsme zavedli, bohužel tato situace nastala. Od března měříme všem zaměstnancům teplotu, máme velmi přísná hygienická opatření," uvedl ředitel firmy Karel Panuš.

"Karanténu si řídí hygiena, předběžná informace, že by to mělo být 14 dní. My závod budeme mít zavřený asi tři týdny. Je to pro nás komplikace, protože potřebujeme dělat projekty pro naše zákazníky. V rámci koncernu řešíme vzájemnou podporu, interně to řešíme," uvedl Panuš.

Hygienici o víkendu potvrdili osm nakažených, kteří byli na začátku června na rodinné oslavě na Chrudimsku.

Firma Junker vyrábí brousicí stroje a je součástí německého koncernu, který založil Erwin Junker. V 90. letech podnikatel privatizoval tři podniky včetně BSH Holice.

Od začátku epidemie hygienici potvrdili v kraji 313 nákaz, od středy stoupl počet případů o pět. Z nemoci covid-19 se vyléčilo 274 a osm lidí v souvislosti s koronavirem zemřelo.