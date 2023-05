Poprvé vstoupila Iloně Vlachové z Jablonce nad Nisou do života rakovina, když jí bylo třiačtyřicet. Diagnózu si po telefonu vyslechla jednoho podzimního dne v parku.

Ilona Vlachová se synem. | Foto: se souhlasem Ivany Vlachové

V rodině se stala „průkopnicí“ onkologického onemocnění, její genetika byla na rakovinu negativní.

Poprvé zákeřnou chorobu porazila, aby se po necelých třech letech vrátila zpět, a to rozsáhlou recidivou v celém prsu. „Následovala další operace v liberecké nemocnici, odstranění pravého prsu a okolní tkáně a kůže. V mém případě bohužel nešly odstranit všechny metastáze. Po operaci došlo i k abscesu celé operované hrudní stěny,“ řekla pacientka s tím, že pooperační léčbu podstoupila v jablonecké nemocnici.

Její onkoložka jí doporučila léčbu preparátem Enhertu, která sice zabírá, ale je finančně náročná. Na počátku vyvstal problém s proplacením léčby, pojišťovna ji nejdříve odmítla uhradit. Na její případ nakonec upozornili poslankyně Jana Pastuchová a lékař a poslanec Milan Brázdil. A zadařilo se. „Jsem velmi šťastná, je to neuvěřitelné, že to vyšlo,“ netajila radost.

Její přátelé se rozhodli ještě v době, kdy nebylo rozhodnuto, na webu Donio.cz založit sbírku. Zájemci tak mohli přispět částkou v jakékoliv výši a pomoci tak uhradit dvacet dávek, které léčba vyžaduje. „Víte, je mnohem lehčí dávat a pomáhat druhým než prosit o pomoc pro sebe, bohužel, jsem teď na té druhé straně. Mnohokrát všem za tu neuvěřitelnou podporu a solidaritu děkuji,“ podotkla Vlachová s tím, že vybrané finance přepošlou na jinou sbírku.

Rodina je jí velkou oporou

Jak sama přiznala, nemoc jí úplně zastavila. Bývala vždy hyperaktivní, sportovala a zvládala hodně věcí najednou. Velkou oporu našla ve své rodině. Je matkou dvou synů, osmadvacetiletého Adama a jedenáctiletého Kryštofa. Ten už od pěti let píše Ježíškovi dopis a prosí ho o vyléčení maminky.

„Jsem vděčná za každý den. Je to takové klišé většiny nemocných, ale je to tak. Když o Vánocích uklízíte ozdoby ze stromku, přejete si tu být na další, ale raději popíšete krabice, aby manžel nic nehledal, kdybych tu další Vánoce nebyla,“ podotkla Jablonečanka.

Cení si podpory přátel, spolužáků i bývalých kolegů. Píšou jí vzkazy plné podpory, lásky a pomoci. „Začala jsem se koukat nahoru, nespěchám a vše kolem sebe si snažím co nejvíce vychutnat, to a mnoho dalšího mi přináší velikou radost,“ doplnila.

A co by vzkázala těm, kteří trpí podobným onemocněním?

„Aby po oznámení diagnózy po zákonitém prvotním šoku, že jsou to zrovna oni, si řekli, že budou s nemocí bojovat a porazí ji. Nikdy to nesmí vzdát, protože stojí za to žít a radovat se z rodiny, přátel a známých a ze všeho, co život nabízí,“ uzavřela Ilona Vlachová.