Stýská se vám po práci hejtmana?

Snažím se pro Jihomoravský kraj pracovat i nadále. Funkce mi neschází. Auto si řídím sám, výhoda je, že nemusím řešit tisíce provozních věcí, které dělá nyní můj nástupce. Dají mu ráno na stůl program a má jen minimální možnost, jak to změnit. Ani po prvních, druhých, třetích stránkách v novinách se mi nestýská, to už přenechávám jiným.

Jak se změnila vaše práce pro kraj, když už nejste hejtman?

Mám větší nadhled, můžu přemýšlet o systémových věcech. Hovořím se spolustraníky i s panem hejtmanem Šimkem. Takové pověsti, že my dva se nemáme rádi, že se vraždíme na dvacet metrů kulometem, nejsou pravdivé. Považuji za normální, že se spolu bavíme, jako jsem já komunikoval se svým předchůdcem Stanislavem Juránkem.A předávali jsme si názory a zkušenosti.

Chystáte se kandidovat v podzimních krajských volbách?

Lidé najdou mé jméno na kandidátce sociální demokracie, ale nikde vepředu. Měl bych být na osmnáctém místě. Kolegové mají pocit, že je dobře, abych na kandidátce byl. Pro mě je osmnáctka symbolická, věk dospělosti. Pokud to mám brát tak, že je to vzkaz, že Michal Hašek už politicky dospěl, vyrostl z politické puberty po všech kotrmelcích, i to je určitý symbol.

Co považujete za svůj největší neúspěch ve funkci hejtmana?

Boj s větrnými mlýny o dostavění dálnice na Vídeň. Je to noční můra x generací politiků. Být hejtmanem žhavil bych telefon ministrovi dopravy a premiérovi. Na můj vkus je Ředitelství silnic a dálnic trestuhodně líné. Měla by to být priorita i pro budoucí vedení kraje.

Jako hejtman jste zažil povodně. Dají se srovnat s koronavirem?

Zažil jsem koronavirus jako jeden z poradců Jana Hamáčka. Snažil jsem se využít své zkušenosti z jiných mimořádných událostí. Měli jsme v Nedvědici dům napěchovaný patnácti tunami nebezpečných chemikálií. Ještě dneska mi z toho vstává zbytek vlasů na hlavě. Bez vyhlášení stavu jsme čekali v roce 2015 uprchlickou vlnu. Z Rakouska se chystalo sto tisíc migrantů do Německa. Jsem rád, že jsme tomu zabránili. Pamatuji si na nálepku xenofoba a je mi to jedno. Jsem hrdý, že jsme zvládli ten nápor. Kdo měl v pořádku povolení, tomu nikdo v ničem nebránil.

Na začátku koronavirové krize chyběly roušky pro zdravotníky. Proč?

Ministerstvo zdravotnictví tuto záležitost podcenilo. Ukázalo se, že ministr zdravotnictví neměl dobré informace. Ministr vnitra zajistil zásobování z Číny, kam jezdil nakupovat celý svět. Díky Janu Hamáčkovi a díky tomu, že měl mandát u prezidenta, jsme zajistili České republice standardní zásobování. Nebyly to dary, samozřejmě jsme za to zaplatili, jako všichni. Dneska už je pomůcek relativně dostatek.

Jste po koronavirové krizi spíše pro škrtání v rozpočtu, nebo naopak pro investice?

Jihomoravská ekonomika potřebuje vzpruhu veřejných investic jako celá země. Věřím, že i pro nové zastupitelstvo, ať už tam bude sedět kdokoli, bude investování cesta, která rozhýbe jihomoravskou ekonomiku. A kraj jako investor se do téhle věci zapojí. Líbily by se mi i vouchery pro turisty, jak navrhují v jiných krajích.

I přes koronavirus pokračuje projekt výstavby čínských lázní v Pasohlávkách na Brněnsku. Cítíte zadostiučinění?

Jsem rád, že se ukázalo, že projekty, které vznikly za Haška, nejsou až tak špatné. Je jeden z mála, který pokračuje a skoro jediný čínský záměr, který v regionech mimo Prahu má nějaký progres i po letech.

Měla by se jet letos v Brně MotoGP, i když bude bez fanoušků?

Už před pěti lety měla skončit, ale dali jsme dohromady s Petrem Vokřálem spolek, díky kterému se závody jezdily. Bohužel přišla korona. Spousta lidí se ptá, jestli to není vyhazování veřejných peněz, když se zaplatí poplatek za letošní rok a MotoGP se pojede pro kamery. Pokud motorky nyní jižní Moravě vezmeme, už se nevrátí. Je několik států, které o závody mají zájem. Mají nevyčíslitelnou marketingovou hodnotu. Když jsem přijel kamkoli ve světě a řekl Brno, Česká republika, lidé si skoro museli brát mapu. Když jsem řekl velká cena, věděli to všichni.

Na jaře jste se stal volebním manažerem sociálních demokratů pro letošní volby. Čím chcete přispět?

Smyslem mé práce je pomoc sociální demokracii, které tuto práci dlužím. Mám praktické zkušenosti. V minulých letech jsem byl hejtman i osm let předseda asociace krajů. Není to žádný návrat Michala Haška do vrcholné politiky.

Jaké jsou vaše cíle?

Na rovinu, sociální demokracie není v kondici, aby si myslela na dvaceti nebo třicetiprocentní volební výsledky. Zabojujeme o co nejlepší skóre v každém kraji. Cílem je, aby byla strana v krajských zastupitelstvech a od toho se odrazit příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny. Mojí ambicí je pomoc kolegům, aby se pozice stabilizovala a aby sociální demokracie začala do budoucna posilovat.

Kdo je Michal Hašek:

- Narodil se 17. dubna 1976, žije v Brně. Má manželku a dceru.

- Je bývalý poslanec, jihomoravský hejtman a starosta Drásova na Brněnsku.

- Pracuje jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka, jako poradce ministra zemědělství a vnitra a také jako neplacený poradce prezidenta.

- Mezi jeho koníčky patří historie a turistika.