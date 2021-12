Obávaný soused? Muž desítky let shromažďoval odpad, nyní se přestěhoval

S obavami vyhlížejí někteří obyvatelé domu na Jeremenkově ulici v Šenově u Nového Jičína do příštích týdnů a měsíců. Do jejich domu se totiž přistěhoval muž, který zhruba čtyři desítky let shromažďoval odpad v Žižkově ulici v Novém Jičíně.

Muž, který skladoval čtyřicet let odpad v Žižkově ulici v Novém Jičíně, se nedávno nastěhoval do bytového domu v Šenově u Nového Jičína. | Foto: Deník/Ivan Pavelek