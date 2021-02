To se nakonec po delším vyjednávání stalo. „Pokud se opatření v rámci nouzového stavu nezmění, bylo by velmi naivní očekávat, že se situace zlepší a že se posuneme z třetího nejhoršího místa v EU,“ napsal mimo jiné Hřib.

O víkendu jste jako jediný krajský lídr hlasoval proti společné deklaraci hejtmanů, která vedla k požadavku nového nouzového stavu. Jaké byly vaše motivy a proč jste nakonec podpořil žádost o nouzový stav?

Opatření zjevně nefungují, proto jsem od počátku prosazoval restart, tedy ukončení nouzového stavu a zavedení o něco mírnějších opatření v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví. Věřím, že by pak lidé opatření lépe dodržovali, kdyby takovou sebereflexi vláda projevila.

Kolegům hejtmanům ale jejich postoj nevyčítám, protože řeší často úplně jiné problémy než my. Zdravotnictví v našem městě má také podstatně větší rezervy než v jiných krajích. Každopádně za těchto podmínek nedává smysl, aby Praha fungovala v jiném režimu než ostatní kraje. Proto jsem nakonec, po diskuzi s koaličními kolegy i opozicí, společnou žádost krajů podpořil. Nová situace je příležitostí k restartu a k revizi některých opatření, která už dávno nefungují, a k obnovení důvěry občanů ve zdárné vyřešení krize.

Stanovisko krajů je podmíněné úpravami opatření. Které z nich už jsou jisté?

Zatím pouze zrušení nesmyslného omezení provozních hodin úřadů. Garance dalších úprav by měly brzy následovat. Pochopitelně nechceme dávat vládě bianco šek, takže jde o žádost pouze na čtrnáct dnů s jasnými podmínkami. Mezi ně patří zejména jasný požadavek na urychlené otevření škol s jasným plánem testování a navíc očkování učitelů.

Dále žádost obsahuje požadavek na okamžité otevření maloobchodu a služeb, které jsou poskytovány v režimu „jeden na jednoho“ (například kadeřnictví). Musí být také urychleně schválen pandemický zákon. Věřím, že tyto úpravy opatření přispějí aspoň částečně ke zlepšení situace nás všech. Pokud se totiž nic nezmění, stále budeme ve zvládání pandemie na chvostu Evropy. Doufám, že vláda konečně začne jednat.

Mělo by se více spoléhat na osobní odpovědnost?

Ano. Opatření musejí být více zaměřená na osobní odpovědnost a nesmějí nikoho zbytečně šikanovat. Věřím v disciplínu Pražanů, kteří i v minulosti ukázali, že umějí být zodpovědní a ohleduplní ke svému okolí. Nepochybuji o tom, že v tom budou pokračovat i nadále. Připomínám, že jednou za tři dny je stále možné využít testování antigenními testy zdarma v rámci zdravotního pojištění. Lidé můžou navštívit zhruba šedesát testovacích míst na území Prahy a Středočeského kraje. Jejich kompletní seznam je na webu covid.praha.eu.

Jak jste vnímal atmosféru jednání se členy vlády, zejména pak s premiérem Babišem?

Z mého pohledu je jeden ze zásadních problémů jakéhokoliv jednání s panem premiérem, že on není schopen „přepnout“ z režimu „čau lidi“. V podstatě na jakoukoliv věcnou připomínku dostanete marketingovou odpověď. To je problém i za normálního stavu, ale za stávající situace je to naprostá katastrofa. Ztráta podpory pro nouzový stav v poslanecké sněmovně podle mě vyplynula i z toho, že Andrej Babiš funguje v tom režimu „čau lidi“ rovněž vůči všem ostatním poslaneckým klubům a ignoruje návrhy všech ostatních.

Můžete uvést konkrétní příklad premiérova stylu komunikace, který jste teď nastínil?

Před časem kupříkladu prohlásil, že můžeme zapomenout na to, že bychom jako město řídili v Praze očkování. Navzdory tomu, že podle krizového zákona jsou za management poskytování zdravotních služeb odpovědní hejtmani. A taková sdělení se v komunikaci s ním neustále opakují.

Každé jednání s premiérem je o tomtéž. Teď v pátek od pana premiéra zaznělo, že jim máme jako hejtmani poslat své návrhy, která opatření podle nás nefungují. To je jistě zajímavé, ale podle mě by měla mít data a přehled o tom vláda. Ta by měla vědět, že situace, kdy je v supermarketu „zapáskované“ zboží, je absurdní a nepřispívá k pocitu, že vláda ví co dělá.

Co považujete za zbytečnou šikanu, kterou jste zmínil v souvislosti s požadavky na úpravu protiepidemických opatření?

Z mého pohledu například není potřeba šikanovat zákazem vycházení někoho, kdo si chce v noci zaběhat. Nelze ani očekávat, že při současných teplotách budou lidé popíjet venku u výdejních okének hospod. Navíc je v tomto zákazu spousta výjimek. Je to podle mě záležitost, kterou stačí vydat jen jako doporučení.

Před týdnem jste jako Praha upozornili na to, že financování pravidelných testů na koronavirus ve školách by pro městkou kasu znamenalo nemalou zátěž. Už se něco vyjasnilo v tom ohledu, kdo bude testy platit?

Bude se to ještě řešit. Jako město jsme se ale na pátečním zasedání krizového štábu shodli, že magistrát začne zjišťovat možnosti nákupu antigenních testů, které se používají v Rakousku (s možností vyhodnocení samotnou testovanou osobou pozn. red.). Koordinaci testování ve školách jsme svěřili radnímu pro školství Vítu Šimralovi. Uvidíme, jak to vyhodnotí vláda. Připravují nějakou metodiku, která je ale podle mých informací „stavěná“ na PCR testy. My jsme se rozhodli k tomu přistoupit proaktivně a nečekat, co vzejde od vlády. Času totiž není nazbyt.

Platí podle vás nadále, že je cestou z krize očkování?

Jistě. Budeme se snažit očkování koordinovat podle prioritních skupin. Teď nám dorazilo dva a půl tisíce dávek vakcíny od výrobce AstraZeneca. Moderna zatím do našeho kraje nedorazila. Jinak se chystáme spolupracovat i s městskými částmi a jejich designovanými očkovacími místy. Budeme mít k tomu začátkem tohoto týdne schůzku se starosty. Městskou strategii očkování projedná ve čtvrtek i zastupitelstvo.

Pokud jde o přípravu velkých očkovacích center, tak nám armáda potvrdila halu O2 Universum. Otevřít by to tam měli prvního dubna. Paralelně probíhá příprava městského velkokapacitního očkovacího centra v Kongresovém centru Praha.