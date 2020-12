S více než čtrnáctidenním předstihem byl před Fakultní nemocnici Ostrava dopraven a nainstalován památník obětem loňské střelby z 10. prosince. Prozatím je zahalen pod plachtou, slavnostně – pokud se toto slovo v dané souvislosti hodí – bude odhalen zítra, ve čtvrtek 10. prosince 2020, v den výročí tragédie, při níž sedm lidí zemřelo a několik dalších bylo zraněno.

Památník se nachází nedaleko místa před vstupem na polikliniku, kde lidé bezprostředně po tragédii začali spontánně nosit svíčky a další předměty.

Podoba památníku vzešla z architektonické soutěže města, jako vítězný byl nakonec označen návrh výtvarníka Lukáše Dvorského. Jím navržený odlitek vážící asi šest set kilogramů se skládá z pěti dílů, které byly svařeny v jednolitý celek.

Boky památníku jsou opatřeny plechovými částmi. Odlitek byl potažen černou patinou a vyfrézován na něm byl text Památník obětem útoku 10. 12. 2019.

Vyroben byl ve slévárně Ještědský bronz nedaleko Liberce a v lidech může evokovat jakousi černou díru, do níž bylo násilně vtáhnuto sedm lidských duší.

S konečnou podobou a odlitím památníku je jeho autor Lukáš Dvorský velmi spokojen. „Odhaduji, že provést práci v takovéto kvalitě by v Česku dokázalo maximálně pět sléváren. Tento tvar klade nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a přesnost. Na takto velké plynulé ploše se totiž projeví každá nerovnost a nedostatek. Ty mohou vzniknout nekvalitním odlitím či nevhodným broušením,“ pochvaluje si kvalitu Lukáš Dvorský.

„Velmi kritickými místy jsou pak zejména jednotlivé sváry, kde vzniká pnutí. Jedná se tedy o práci maximálně náročnou, ke které je potřeba opravdu mistrovských dovedností,“ dodal autor památníku, jehož realizace vyšla na bezmála 1,8 milionu korun. O náklady se rovným dílem podělily nemocnice, kraj a město.

Jak vzpomínáte na loňský hrůzný čin ve Fakultní nemocnici Ostrava?

Zdroj: Deník / Lukáš KaboňIvo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje:

„Dodneška si vybavuji ten šok, když jsem se v telefonátu o této tragédii dozvěděl. Pamatuji si bezmoc, kterou ve mně zpráva o zbytečně ztracených životech vyvolala. Právě jsem se připravoval na cestu do Rychnova nad Kněžnou, kde měla Rada Asociace krajů projednávat pro náš region velmi důležité téma financování oprav krajských silnic. Bez zaváhání jsem služební cestu zrušil a okamžitě do nemocnice vyrazil, považoval jsem za svou povinnost být rychlému zásahu osobně přítomen.“

Zdroj: Deník / Lukáš KaboňTomáš Macura, primátor Ostravy:

„O střelbě ve FNO jsem se dozvěděl hned ráno, a to téměř současně od ředitele HZS MSK generála Vlčka a krajského ředitele PČR generála Kužela. Prvotní informace byly velmi neurčité. Bylo to v úterý, kdy pravidelně zasedá rada města. Po vyhodnocení situace jsem předal řízení schůze zastupujícímu náměstkovi a odjel na místo události, kde jsem strávil prakticky celý den až do pozdní noci a podílel se na koordinaci opatření. Tragédie samozřejmě zásadním způsobem ovlivnila můj program nejenom tento den.“

Zdroj: Deník / Lukáš KaboňJiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava:

„V ten den jsme přišel do práce okolo sedmé hodiny a zhruba dvacet minut po sedmé hodině mi volali z Polikliniky, že se tam střílí. Nejdříve jsem tomu pochopitelně nevěřil. Zrovna v té chvíli byl u mě na jednání přednosta chirurgie. Rychle jsme se oba zvedli a vyrazili na Polikliniku. Když jsme tam došli, dovnitř už nás Policie nepustila. Nejprve bylo potřeba okamžitě jednat, spustit krizový plán, zajistit lidem psychologickou pomoc, postarat se o pacienty a personál. Potom bylo nutné co nejdříve obnovit běžný chod nemocnice.“

Zdroj: Deník / Lukáš KaboňTomáš Kužel, ředitel moravskoslezské policie:

S odstupem času jsou ty myšlenky ucelenější. Policie nyní již disponuje informacemi k celému skutku, co mu zřejmě předcházelo a co se dělo následně. Když se však vrátím k předmětnému dni, respektive ránu, vím, že jsem si v prvních pár sekundách s ohledem na informace, které jsem od operačního střediska obdržel, snažil vzpomenout, zda jsem nezapomněl třeba na nějaké cvičení. Současně jsem ale okamžitě reagoval, jel na místo a převzal velení.

„Bolestné“ dostali pozůstalí po obětech i zranění při střelbě

Prakticky bezprostředně po tragické události z 10. prosince 2019 se napříč zemí spustila obrovská vlna solidarity, která se měla pokusit alespoň nepatrně zmírnit utrpení pozůstalých po obětech střelby a těch, kteří odsouzeníhodný čin přežili. Ihned po nezbytných procedurách byl založen sbírkový účet, na němž se do konce března nastřádalo více než osm milionů korun od téměř šesti tisíc jednotlivců, spolků, organizací i firem. Částkami sto tisíc korun pro pozůstalé obětí a padesát tisíc korun pro zraněné přispěly také Moravskoslezský kraj a město Ostrava. Přispěl také stát a vlastní sbírku uspořádala i Vězeňská služba, jejímiž členy dva zesnulí byli.