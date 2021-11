Je nebezpečný. Už dávno měl být zakázaný a zrušený. Nebo pohled z opačného spektra názorů: Jedná se o kuriozitu a raritu. Hlavně jej nerušit. Páternoster na brněnské nádražní poště se stal po nedávné nešťastné události, kdy v něm čtyřiasedmdesátiletá důchodkyně zůstala viset hlavou dolů dva metry nad zemí, předmětem vášnivé debaty. Zapojila se do ní řada lidí, kteří se dělí hlavně do skupin s protichůdnými názory.

Po kuriózní nehodě musí lidé do prvního patra pošty šlapat po schodech. Páternoster je mimo provoz. Cestou k přepážce ho proto v pátek nemohl využít třeba František Dvořák, i když k němu automaticky mířil ihned po vstupu do budovy. „Svezu se jím vždy, když si na poštu jdu něco vyřídit. Pro někoho je ale výtah nebezpečný, protože jezdí rychle, člověk může snadno špatně šlápnout. Sám se kolikrát hned chytám madel,“ řekl přímo na místě reportérovi Deníku Rovnost.

Naopak schody místo páternosteru pravidelně používá pro cestu do prvního patra pošty Petr Sedlák. „Osobně nemám problém vyjít nahoru po schodišti. Výtah je ale potřeba, hlavně pro starší lidi. Vzhledem k tomu, že pošta budovu prodává, při nedávné nehodě to byla asi poslední jízda," komentoval přímo u páternosteru.

Malá chlouba a rarita

Pro zachování unikátního výtahu se jednoznačně vyslovuje třeba Brňanka Petra Kotesová. Označila jej za malou chloubu a raritu Brna. „Páternoster velice ráda využívám, protože se mi líbí a v přepravě je i trochu adrenalinu,“ zmínila.

Páternostery v Brně

Mimo provoz: na brněnské nádražní poště

V provozu: na magistrátu na Malinovského náměstí

Střídavě v provozu podle situace:

na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického

S oběžným výtahem má Kotesová spojenou řadu zážitků už od dětství. „Jako malé děti jsme se na poštu chodily, bez vědomí rodičů, rády vyblbnout. Dlouho jsme se ale odhodlávaly projet celé kolečko v domnění, že se s námi kabina otočí vzhůru nohama. No a když jsme zjistily, že to tak není, nebyl pro nás lepší kolotoč,“ zavzpomínala žena.

Jako atrakci pro návštěvy, stejně jako dřív pro své děti a později vnoučata, využívá páternoster Hana Rybníčková.

„Když k nám někdo přijede, tak si to musí užít. Jasně, jsou i tací, kteří říkají, ježíšmarja co to je, do toho nevlezu. Asi by nezvládli včas vystoupit a po otočení nahoře by museli jet hlavou dolů a přetočit se. Tak si to kdysi představovaly mé děti. A vnoučátka taky. Ten nejmladší zatím nejel, snad se dočká, až bude větší. Pokud poštu nezruší a všechno nezbourají. Bylo by to škoda,“ poznamenala žena.

Další budoucnost momentálně odstaveného páternosteru není jasná. Představitelé České pošty budovu nabízí k prodeji. Místní pobočku přestěhují do nových moderních prostor, k čemuž má dojít nejdřív na jaře. „Zda bude výtah opět v provozu, je nyní v řešení. Doposud u něho dodavatelská firma prováděla pravidelnou údržbu, žádné technické problémy nebyly zaznamenány,“ řekl za Českou poštu Ivo Vysoudil.

Tři nehody

Nehody v páternosteru se stávají výjimečně. Za poslední roky v něm evidují tři. „Byly způsobené nedbalostí zákazníků a nerespektováním upozornění, které jsou umístěny před vstupy do výtahu," podotkl Vysoudil.

Stejným případem byla i nedávná událost. Penzistka do výtahu vstoupila s taškou na kolečkách, čímž porušila přepravní předpisy. Návod k jeho obsluze totiž zakazuje dopravu nákladu.

Po nehodě si důchodkyně stěžovala na bolest nohy, která ji zůstala zaseklá mezi kabinou a stěnou výtahu. „Měla ji pohmožděnou. Po ošetření jsme ženu převezli k další péči do Úrazové nemocnice,“ informovala mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Kromě pošty fungují páternostery ve městě ještě na dalších dvou místech. Jeden se nachází v magistrátní budově na Malinovského náměstí. Další využívají na fakultě strojního inženýrství brněnské techniky.

„V provozu je vždy v době semestru, kdy se pohyb lidí díky studentům, kterých máme přes čtyři tisíce, výrazně zvýší. Tento historický pomocník zvládne přepravit až 370 lidí za hodinu a jeho provoz je efektivnější a energeticky úspornější než u moderního výtahu. Je hojně využívaný, určitě jej plánujeme i nadále zachovat v provozu," uvedla za fakultu Iveta Hovorková.