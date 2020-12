„Viděla jsem reportáž, jak otužilci plavou v Punkevních jeskyních v Moravském krasu. Kdysi jsem tam jako studentka prováděla turisty, tak jsem to chtěla vyzkoušet. A na tuto akci se připravit. Hecovali jsme se společně s manželem. Nakonec jsem se začala otužovat sama,“ směje se žena, která pracuje jako učitelka v mateřské škole.

Jedna z jejích kolegyň se navíc otužování a zimnímu plavání věnuje už dlouhodobě. To byl pro Pavloňovou další impuls a hlavně zdroj cenných informací. „Kamarádka mi v začátcích hodně pomohla. Řekla mi, na co se mám připravit. Na co si dát pozor, jak správně dýchat a hlavně začínat postupně a nebýt ve studené vodě příliš dlouho,“ dodává.

S otužováním začala v září, kdy měla voda v lomu kolem patnácti stupňů. Teď je podstatně chladnější. „Když jsem tam přišla poprvé, tak se mi do vody vůbec nechtělo. Byla ledová. Ale na břehu se už svlékala parta otužilců, tak mi to přišlo trapné se zase obléct a jít domů,“ vzpomíná na začátky otužování Pavloňová.

Nyní do lomu jezdí plavat pravidelně o víkendu a někdy i v týdnu. Oceňuje čistou vodu a také to, že se na břehu schází stále početnější komunita otužilců. „Poradí co a jak. Člověk se cítí také bezpečnější, že není ve vodě sám, kdyby se náhodou dostal do problémů. Já jsem začátečník, tak plavání neprotahuji. Ve vodě jsem deset minut a přidávám si postupně. Pro jistotu jsem si koupila i nafukovací bójku, která by mě v případě nouze udržela na hladině,“ vysvětluje Pavloňová.

A jaké má po plavání v ledové vodě pocity? Podle jejích slov je to perfektní relax na psychiku. „Cítím se pak naprosto super. Člověk se soustředí na dýchání a vlastní pocity. Ledová voda to jsou tisíce bodavých jehliček a zároveň adrenalin. Tělo a mysl se ocitnou ve zvláštním stavu. Když vylezu z vody, jsem plná euforie, s čistou hlavou a nádherně uvolněná. Přirovnala bych to ke skoku padákem, kterých mám za sebou několik,“ říká.

Z rodiny zatím k otužování nikoho nepřemluvila. Do lomu ji občas doprovází manžel, děti nebo bratr s otcem, kteří tam rybaří. Do vody se mimo sezonu ale zatím nikomu z nich nechce. „Říkají, že jsem blázen a zůstávají raději na břehu. Otužování a zimní plavání mě začalo bavit a budu v něm rekreačně pokračovat dál. Zrovna jsem si koupila nové plavky, tak kde je teď vyzkoušet jinde, když jsou bazény teď kvůli koronaviru zavřené? A také už se moc těším, až si zaplavu v Punkevních jeskyních, které to vlastně celé odstartovaly,“ uzavírá povídání Pavloňová.