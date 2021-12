Učinit prvotní rozhodnutí k léčbě přitom není snadné. „Velmi často jsou lidé, kteří se na nás obrací, blízcí závislého hráče. Někdy sice přijde rovnou ten, koho se to přímo týká, ale bývá to na popud jeho rodiny. Lidově řečeno má nůž na krku, když ho chce třeba opustit jeho partnerka. Je to samozřejmě případ od případu, ale zpravidla bývá rozhodnutí o tíživé situaci, ze které už dotyčný zkrátka nemá kam uniknout,“ vysvětlil psycholog Jan Pokluda.

Ten působí pro Společnost Podané ruce mimo jiné také ve Vyškově. Zájemci se tam obrací s prosbou o pomoc na adrese Palánek 417. S podobnými případy má bohaté zkušenosti. Dokud na závislého nic netlačí třeba v podobě dluhů, je zvrat podle něj velice vzácný. I tak je pro konečný úspěch klíčové nalezení vlastní vůle a motivace.

„Někdy k nám přicházejí ještě s přesvědčením, že hazard je možností, jak si pomoci ke snadným penězům, aby teprve až při terapii pochopili, že to není cesta. Sám mám terapeutickou skupinu přímo pro hazardní hráče, mnozí přicházejí i dva až tři roky po posledním hraní, takže to určitě smysl má. I pro ně samotné je ale důležité o tom dál mluvit a pracovat na sobě, takoví lidé už mají svoji motivaci, kterou si ale našli teprve časem,“ pokračoval psycholog.

Současný trend se mění

Současný trend se ale mění, na rozdíl od pana Milana, který mířil do tradičních kamenných provozů, dnes je na vzestupu online hraní. To podle odborníků skýtá další úskalí. Především kvůli nim dotyčný nemusí ani opustit vlastní domov. Možnost členů rodiny, dozvědět se o jeho závislosti, tak klesá na minimum do doby, než musejí čelit často i fatálním následkům.

„V naší službě to pociťujeme. Ve skupině pro závislé hráče, kterou vedu už pátým rokem, to vidím z první ruky. Pamatuji si, že na začátku, tam byli lidi z kamenných kasín a od automatů. To se ale otáčí také kvůli rušení heren v Brně. Stále častěji přecházejí závislí na online sázení, to je velký trend,“ řekl Pokluda.

Závislost na hazardních hrách



V ohrožení je asi pět procent populace.



Trendem je vzestup online hraní.



Zatímco dříve vedly herní automaty, dnes je problém hlavně online sázení.



Padají mnohem větší částky, které propadají za krátkou dobu.

V novém prostředí snadněji ztrácí povědomí o hodnotě peněz, o které přicházejí a které jsou v sázce. Nemusejí je držet fyzicky v rukou, mění se pouze na pomíjivá čísla. Online navíc sázejí najedou i mnohem větší částky, než byli schopni ztratit třeba za noc v automatech.

Právě kvůli tomu, se do prevence závislosti zapojují také zástupci samotných sázkových firem. „Kvalitní osvěta, prevence a informovanost jsou nezbytným předpokladem k tomu, abychom minimalizovali potenciální riziko a zajistili, aby sázení a hraní zůstalo bezpečnou zábavou pro všechny,“ připustil generální ředitel sázkové kanceláře Fortuna David Vaněk.

Samotné firmy podléhají regulacím. „Pro Sazku je ale zodpovědný přístup k hráčům klíčovou prioritou. Dokážeme už teď nastavit efektivní opatření na jejich ochranu. Naším cílem je, aby hraní zůstalo pouze zábavou,“ komentoval generální ředitel Sazky Aleš Veselý.

Podle odborníků ale zvláště situace se sázením rozhodně není ideální. „Lidé se takto do problémů dostávají mnohem rychleji. S automaty za mnou přicházeli čtyřicátníci i padesátníci, což ilustrovalo, že fatální částky prohráli až za delší dobu. Nyní přicházejí kvůli online aktivitám i mladí kluci mezi dvacítkou nebo třicítkou. Jsou to třeba sportovci, kteří se zajímají o sport a proto si při sázení o to víc věřili,“ tvrdil Jan Pokluda.

Diskrétní terapie

Je ale velice těžké odhadnout dle objektivních čísel, jak závislí obstojí. Pokud dotyční nenavštěvují dál odborníky, není možné vysledovat, jaká byla úspěšnost. Terapie je diskrétní službou a proto psychologové nemohou ověřovat, jestli jejich klienti do hraní třeba znovu spadli.

„Ve své zkušenosti ale vím, že pokud člověk má motivaci, nastaví si vlastní pravidla a má i iniciativu, tak je úspěšnost vysoká. Co se týče problému s hazardem, tak v tuto chvíli pracujeme s asi s desítkou klientů. Někdo přichází a odchází, za ty roky jsem ale potkal už stovky lidí,“ popisoval Pokluda.

Sklony k rizikovému hraní má v Jihomoravském kraji podle statistik asi pět procent populace. „To je obrovské číslo, jen s obtížemi se ale k postiženým dostáváme. Mohu to srovnat třeba s drogami nebo pitím. To totiž lidé v okolí uvidí na vzhledu, zdravotním stavu a podobně. Hazardní hraní je ale skryté a zákeřné, setkal jsem se i s tím, že někdo hraje i deset let, aniž by si někdo všiml,“ dodal psycholog ze Společnosti podané ruce.

Cestou k systémovému řešení ale nemá být zákaz hazardních her jako takových. „Je to zábava jako každá jiná. Pokud se ale chování hráče změní a začne negativně ovlivňovat jeho každodenní život, je nutné zasáhnout,“ dodal ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola.