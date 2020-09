Mateřské školy řeší kvůli pandemii koronaviru složitou situaci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Havelka

V některých školkách v Karlovarském kraji ani včera stále nebylo jisté, zda budou první den nového školního roku vpuštěni společně s dětmi do budovy také rodiče. Jde především o ty nejmenší, tříleté caparty, kteří nastupují do školního zařízení úplně poprvé. Zatímco v 1. mateřské škole Karlovy Vary, která spravuje hned devět mateřinek, budou moci rodiče své ratolesti doprovodit, jasné to kvůli pandemii nebylo ještě ani včera například v chebské školce v Bezručově ulici.