„U volně pohozených roušek a rukavic hrozí, že by z nich mohl virus dál šířit. To představuje možnéí riziko pro lidi, ale zejména pro všechny pracovníky komunálních a úklidových společností,“ varují zdravotníci.

Ochranné pomůcky by se správně měly zabalit do dvou sáčků či uzavíratelných pytlů a následně vhodit do nádoby na směsný komunální odpad. Popeláři pak z černých popelnic odpad vezmou a odvezou do spalovny. Domácnosti, kde se vyskytla nákaza koronavirem, dokonce nesmí v karanténě třídit odpad.

Na ochranu zdraví zaměstnanců přísně dbají podle mluvčího Martina Málka i Služby města Jihlavy. Zaměstnanci Služeb města Jihlavy používají standardní ochranné pracovní pomůcky jako jsou montérky, boty, čepice rukavice, bundy, pláštěnky, výstražné vesty.

„Navíc teď v koronavirové době ještě respirátory nebo popřípadě roušky. Pokud dochází k odvozu odpadu z prokázaného centra nákazy, jako bylo například Alzheimercentrum Jihlava, má pracovník pověřený svozem jednorázový ochranný oblek jednorázové gumové rukavice a opět respirátor,“ zdůraznil Málek s tím, že posádky, které mají za úkol vyvážení popelnic, nastupují do práce mimo areál firmy, aby nedošlo k setkávání s ostatními zaměstnanci a vyloučila se tak možnost případné nákazy.

„Řidiči také parkují svoje vozidla mimo vozový park společnosti Služeb města Jihlavy. Někteří zaměstnanci se o své zdraví obávají a na své ohrožení upozorňují, ne však s cílem zbavit se svých úkolů, ale proměnit vyšší riziko ve vyšší ohodnocení,“ podotkl Málek.

Podle mluvčí městského úřadu Třebíč Irini Martakidisové město nemá svoje technické služby. „Svozy odpadů a úklid pro nás zajišťují smluvní firmy. Pracovníci firem dodržují státní opatření, jsou chráněni ochrannými pomůckami, jako rukavice, respirátory, v případě postřiků dezinfekčními prostředky používají ochranné obleky,“ sdělila Martakidisová.

Popeláři: Lidé, buďte ohleduplní

Svozové firmy lidé zasypávají dotazy. „Veřejnost se na nás stále častěji obrací s dotazem, jak v současné době funguje svoz odpadu a jak nakládat s použitými jednorázovými ochrannými prostředky. Můžeme všechny ubezpečit, že svoz probíhá jako za normálních okolností, tedy pravidelně a bez větších omezení,“ informovala mluvčí společnosti Ave cz odpadové hospodářství s.r.o. Pavla Ivácková.

Jak zdůraznila, je samozřejmostí, že zaměstnanci společnosti, kteří přicházejí do kontaktu s odpadem se maximálně chrání rouškami, respirátory i dalšími hygienickými prostředky. Jak mluvčí Ivácková dodala, bylo by na místě, aby k ochraně zaměstnanců, kteří mají na starosti svozy popelnic, přispěla i veřejnost.

„Jednorázové ochranné pomůcky, jako roušky,respiráto­ry,rukavice patří do směsné­ho komunálního odpadu. Měly by se předtím vložit ještě do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového pytle, který se pevně zaváže. V žádném případě nevkládat použité ochranné pomůcky do tříděného odpadu. Hrozí tím nákaza zaměstnanců třídicích linek,“ zdůraznila Ivácková.

Základem všeho je podle mluvčí dodržování všech hygienických a bezpečnostních pravidel bránících přenosu koronaviru SARS-CoV-2.

„Nezapomínáme samozřejmě na dostatečnou bezpečnost a vybavenost našich zaměstnanců. Naši pracovníci mají potřebné ochranné prostředky jako jsou roušky, rukavice, dezinfekce na ruce a dezinfekce do interiéru vozu. Tam, kde to jde, pracují na skupiny a vyhýbají se osobnímu kontaktu s občany,“ vysvětlila Ivácková s tím,že společnost Ave vydala i jednoduché letáky. Řídila se doporučením Ministerstva životního prostředí a radí jak v době pandemie s odpadem nakládat.