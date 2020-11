Kapr sebou mrskne, jeho břicho se zlatavě zaleskne. Pak už ho ale uchopí ruce v rukavicích, skončí v kádi a putuje do sádek. Stejný osud čeká i dalších zhruba tři sta metráků tržních kaprů, které právě loví z Nezamyslického rybníka na Klatovsku pracovníci Klatovského rybářství, jednoho z největších producentů rybího masa v ČR. Výjev stejný jako po mnoho posledních let má letos ovšem jedno velké ALE. Reálně totiž hrozí, že kvůli koronavirovým omezením se ryby neprodají a rybáři budou přemýšlet, jak je zachránit, aby neuhynuly.

Doba plná zákazů ovlivnila i rybáře. Sice nemusejí mít při výlovu roušky, ale po mnohahodinovém stání v ledové vodě si ani nemohou společně sednout dovnitř a dát si polévku či něco teplého k pití. „Jíme venku ve stoje v rozestupech, každý si drží svůj talíř,“ popsal ředitel Klatovského rybářství Václav Voráček a dodal: „I bez ohledu na koronavirová omezení lovíme normálně jako jiné roky, přičemž počítáme, že bychom během podzimu měli slovit šest set tun tržního kapra. Plus samozřejmě vedlejší ryby – cca sto metráků amura, 150 metráků tolstolobika, dravé ryby, líny. Doufáme, že vše, co nalovíme, také prodáme.“

Klatovským rybářům sice drancují vodní plochy predátoři, především kormoráni, volavky a vydry, ale i tak vše nasvědčuje tomu, že by měli plán splnit. Ryby jsou podle Voráčka zdravé. Na export by jako v předchozích letech mělo jít 40 – 50 procent, zbytek je určen na tuzemský trh. Společnost, která má cca 75 stálých zaměstnanců, exportuje především do Německa, ale i do Francie, Rakouska a Polska.

Na podzim se jí však nepodařilo vyvézt prakticky nic. „Zásobujeme většinou zpracovny, které dodávají do restaurací a podobně. A to je nyní problém. Pevně ale doufáme, že tradice zvítězí, že se kapr bude prodávat. To samé je se stánkovým prodejem, který máme v našem regionu až po Prahu. Taky doufáme, že to bude normálně fungovat,“ uvedl Voráček s tím, že neprodat více než polovinu kaprů by sice firmu existenčně nepoložilo, ale byl by to pro ni obrovský problém. „Teď máme ryby na sádkách a zaplaťpánbůh, že letos je voda. Sádky drží bez problémů, ryby se tam čistí. Ale nemůžeme je tam mít do jara. A vrátit zpět do rybníka se sice kapři dají, ale je to za cenu vysokých ztrát,“ vysvětlil ředitel.

Stále doufá, že vše šťastně skončí, i proto, že má dvě dobré zprávy. Co se týče vánočního kapra, vypadá to, že přes veškeré problémy nebudou rybáři zdražovat, ale ceny zůstanou na úrovni loňského roku. A navíc zvláště v tomto období by lidé měli mít ryby na jídelníčku. „Jak ukázaly rozbory rybího masa, konkrétně našeho tradičního českého kapra, obsahuje velké množství látek podporujících imunitu, hodně vitaminu D. To je v současné době pro náš organismus to nejlepší. Samozřejmě doporučuji jíst nejen kapra, ale všechno rybí maso,“ uzavřel Voráček.