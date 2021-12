Jeden z právních zástupců pozůstalých, Jaromír Parobek, již dříve uvedl, že jeho klienti trvají na klasickém hlavním líčení.

„Řádné projednání v hlavním líčení a veřejně provedené dokazování by umožnily lépe se vyrovnat s touto nezměrnou lidskou tragédií,“ řekl Jaromír Parobek.

Na úterní vyhlášení rozhodnutí však nepřišel nikdo z pozůstalých. Nedorazil ani žádný z nájemníků, kteří při požáru a následnému hašení utrpěli škodu.

Někteří pozůstalí se zúčastnili pouze zářijového jednání o dohodě o vině a trestu. Byl mezi nimi i Milan Bernat (60 let). „Měl jsem tam syna, nevěstu a vnučku Melinku. Bylo jí jedenáct let. Chci vědět, proč to udělal. Stále mě to trápí,“ řekl Milan Bernat, který po opuštění soudní síně řekl: „Chtěl jsem po něm skočit, ale byl chráněný. Ptal jsem se ho, proč to udělal. Řekl, že tam neměli být.“

Konopka během jednání neprojevil žádnou lítost. Na dotazy předsedkyně senátu odpovídal jednoslovně. K poslednímu dotazu, zde chce něco na závěr dodal, jen prohlásil: „Ani ne, paní předsedkyně.“

Zemřelo jedenáct lidí

Při úmyslně založeném požáru v 11. patře věžového domu v Bohumíně zemřelo vloni 8. srpna jedenáct lidí, z toho pět po pádu z výšky. Mezi oběťmi byly i děti a těhotná žena. V bytě probíhala oslava, které se zúčastnili i příbuzní Zdeňka Konopky, včetně manželky, jež se od něj odstěhovala do bytu k synovi.

S tím se Konopka nedokázal smířit. Osudného dne vypil větší množství alkoholu a v autě vyrazil k domu v Bohumíně. Výtahem vyjel do 11. patra. Ke dveřím si přinesl PET lahve s benzinem, který předtím zakoupil na čerpací stanici. Benzin nalil mezi práh a vchodové dveře. Hořlavinu poté zapálil přineseným zapalovačem. Z místa následně utekl. Po zadržení prohlásil, že chtěl všechny pouze vystrašit.

„Do deseti minut od vypuknutí požáru byly zasaženy všechny místnosti bytu,“ konstatoval státní zástupce s tím, že Konopka si byl dobře vědom, že vchodové dveře představují jedinou únikovou cestu. V bytě se nacházelo patnáct lidí. Šest uhořelo na místě, pět dalších po pádu z římsy okna jednoho z pokojů. Zachránili se pouze čtyři účastníci oslavy, kterým se podařilo přelézt do sousedního bytu.

Doživotní trest je pravomocný.