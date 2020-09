O trestu pro třiadvacetiletou narkomanku Alenu G. v pondělí rozhodl olomoucký krajský soud. Obžalovaná se odvolala hned na místě, lhůtu na odvolání si ponechal i žalobce. Případem se tak bude zabývat vrchní soud.

„Obžalovaná byla odsouzena za trestný čin vraždy způsobený zvlášť trýznivým a surovým způsobem, navíc vůči vlastní dceři. Trest u horní hranice trestní sazby je naprosto adekvátní,“ zdůvodnil rozsudek předseda senátu Petr Sušil.

Tragédie se odehrála loni v srpnu v Přerově. Zakrvácené tělíčko dívky našli v jednom z bytů v Purkyňově ulici.

Podle rozsudku žena pod vlivem pervitinu dítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem. Nakonec ji ubodala nůžkami a tělíčko schovala do pračky.

Dlouhý seznam zranění

O jak brutální čin šlo, dokazuje seznam zranění, kterým dívenka podlehla. Zabírá čtyři listy o velikosti A4 a jeho výčet trval přes deset minut.

Vyšetřování ukázalo, že žena na bezbrannou oběť zaútočila vlastním tělem, elektrickým kabelem a nůžkami. Nejprve desítkami ran pěstí i neurčeným tupým předmětem do obličeje a hlavy holčičce způsobila tříštivé zlomeniny, výrony a pohmožděniny.

Poté ji rdousila rukama sevřenýma kolem krku, okolo kterého jí omotala také prodlužovací kabel a intenzivně škrtila.

Následně dceru nejméně šestnáctkrát bodla do obličeje, hrudníku a ramene.

Za příčinu úmrtí znalci označili vykrvácení vinou velkého množství bodnořezných ran.

„S tak zdevastovaným dítětem jsem se za třicet let praxe ještě nesetkala. Naprosto se to vymyká agendě krajského soudu, a to i surovým vraždám,“ vysvětlila státní zástupkyně Alice Ondrášková, proč žádala výjimečný trest.

Pro obžalovanou navrhovala minimálně 25 let vězení.

Obhájce: Není jisté, že vraždila

Naopak obhájce Karel Viktora ve své závěrečné řeči navrhoval rozhodnout ve prospěch obžalované, pro pochybnosti v dokazování.

„Motiv k vraždě v řízení prokázán nebyl, a to ani v sebemenším náznaku,“ hájil svoji klientku.

Dle jeho slov není jisté, zda vraždila ona, nebo její přítel, který v případu figuruje jako svědek.

Obžalovaná si útok nepamatuje.

„Nelze vyloučit, že byla po aplikaci látky svědkem v bezvědomí, mohla být napadena, v důsledku čehož nelze vyloučit ani otřes mozku, například po pádu. Procitnout mohla až v době, kdy byla nezletilá již po smrti v tratolišti krve a v bytě, kde se již svědek nenacházel,“ reagoval Viktora.

Odsouzená během hlavního líčení opakovaně odmítla vypovídat, před vyhlášením rozsudku projevila lítost. V přípravném řízení vyšetřovatelům přiznala dlouhodobé problémy se závislostí na alkoholu a drogách.

„Denně si dám asi dvě piva, o víkendech něco tvrdšího. Třeba vodku, rum. Užívám i drogy, konkrétně pervitin a marihuanu,“ četl soudce její výpověď.

Závislost si prý uvědomovala, nikdy se však neléčila. S fetováním začala v 16 letech. Během těhotenství sice přestala, ale po loňském rozchodu s otcem dítěte začala nanovo.

"Sáhla na mne chlupatá ruka"

Právě pervitin si žena aplikovala i poté, co k sobě v noci na 14. srpna 2019 pozvala svého nového přítele. První dávku drogy společně aplikovali okolo půlnoci, druhou si měla vzít už jen ona někdy k ránu.

Když začala řádit, partner z bytu v Purkyňově ulici v Přerově odešel.

„Pamatuji si jen to, že jsem byla v nějakém prostředí, v nějakém paneláku či co, že jsem měla neskutečný strach a pak na mě sáhla taková ruka, jako kdyby chlupatá. Řeklo mi to, že už je čas, že už půjdeme. Já jsem měla stále zavřené oči a myslela jsem, že to je nějaký čert nebo satan,“ popsala. Od této chvíle si vzpomíná až na probuzení v psychiatrické léčebně v Kroměříži.

Policii přivolali svědci, když polonahá žena v tílku od krve vběhla do sousedního paneláku a křičela věty o satanovi a že provedla něco hrozného. Policisté u ní doma našli mrtvé dítě nacpané v pračce.

Znalci z oboru psychologie a psychiatrie se na základě zdravotnické dokumentace i výslechů shodli, že odsouzená netrpí poruchou osobnosti a za svůj čin nese plnou odpovědnost.