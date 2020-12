Obžalován byl v loňském roce, tedy v době, kdy byl stále aktivním soudcem. Přestože od začátku tvrdil, že je nevinný a obětí je spíš on, Obvodní soud pro Prahu 4 měl nakonec jiný názor. Za týrání osoby žijící ve společné domácnosti dostal bývalý soudce trest na tři roky s podmínkou na čtyři roky. Kromě toho musí oběti vyplatit odškodné sto tisíc korun za nemajetkovou újmu a během zkušební doby se musí podrobit speciálnímu psychologickému programu.

Rozsudek padl ve středu 25. listopadu. Zatím není pravomocný. Státní zástupce se sice odvolání vzdal, obžalovaný ale s rozsudkem zásadně nesouhlasí a na místě se odvolal. Kauzou se tak ještě bude muset zabývat Městský soud v Praze.

Vyhlášení rozsudku podle informací Deníku provázely emoce. Roman Švaňhal verdikt neunesl a bez dovolení utekl z jednací místnosti. Přitom trousil nesouhlasné komentáře. Vrátil se až po několika minutách, kdy soudce pokračoval ve vyhlašování rozhodnutí. Švaňhala za jeho chování předseda Senátu napomenul.

Těžká újma na zdraví

Konkrétní vyjádření obžalovaného k rozhodnutí soudu se nepodařilo Deníku získat.

Pražský soud rozhodl, že obžaloba byla na bývalého soudce podána oprávněně. Podle ní měl svou družku týrat dlouhodobě, nejméně od prosince 2014 do června 2017. Svým chováním ji měl dokonce způsobit těžkou újmu na zdraví, mimo jiné v podobě vzniku klaustrofobie a prohloubení její vrozené poruchy řeči – zadrhávání. Za to mu hrozil trest od dvou do osmi let.

„Děsivé bylo, že většinou neřval, stál těsně u mě a mluvil potichu. Přitom jsem cítila, jak z něj sálá agrese a zloba, strašně jsem se ho bála. Většinou to bylo, když jsem zavedla řeč na peníze,“ uvedla u soudu poškozená Eva G. z Prahy, která v té době působila jako houslistka v prestižním hudebním sboru. Podle ní začalo vše postupně. Eva G. mluvila především o tom, že jí obžalovaný odpíral peníze, auto, jídlo, a nedostatečně se zapojoval do výchovy jejich syna.

„Strkal mne a tahal za ruce. Měla jsem modřiny. Tloukl mne PET lahvemi a vyhrožoval, že mi rozbije housle a nebudu hrát. Když mi začal nadávat do židovských k…v a parazitů, cítila jsem se naprosto strašně. Znevažoval mne jako matku a posmíval se mé vadě řeči. Neskutečně jsem se ho bála, protože vyhrožoval, že když od něj odejdu, tak mě zničí a skončím v blázinci. Věřila jsem tomu, protože měl doma krabici plnou peněz,“ uvedla poškozená, která velmi emotivně vnímala i to, že se styděla za to, že žije v nevhodně zařízenému bytě a věci na sebe i pro dítě musela nakupovat z druhé ruky.

Švaňhal tvrdil, že nic z toho není pravda a nikdy by ji neurážel kvůli původu.

„Ve skutečnosti je to tak, že tou obětí jsem já. Údajná poškozená se nepředstavitelným způsobem uchýlila k likvidaci mé osoby, což se jí daří,“ reagoval na obžalobu Roman Švaňhal. Podle něj neunesla přechod z Prahy do Žďáru nad Sázavou. Údajně trpěla návaly vzteku, při nichž v bytě ničila věci a měla podivné návyky. Poškozená řekla, že to není pravda a pokud něco rozbila, tak to bylo při obraně před jeho útoky.

Soud nakonec uvěřil poškozené. Její výpověď podle soudu jasně korensponduje s ostatními svědeckými výpověďmi a také písemnými důkazy.