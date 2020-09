Bohužel poměrně obvyklá situace, ale v naprosto netradičním obsazení. Včera odpoledne se na zastávce autobusu Labe v Modřanech pokusil mladý muž ukrást batoh starší ženě. Podezřelý si paní čekající na spoj chvíli natáčel na mobil a potom zaútočil.

Pár vteřin se o batoh přetahovali, když zasáhl devadesátiletý muž také čekající na zastávce, a začal ženu bránit. Smutné je, že ve chvíli incidentu na místě nebyla zdaleka jen trojice hlavních protagonistů.

Na pomoc vyrazili řidiči

Ostatní čekající, do potyčky nijak nezasáhli. Na rozdíl od dvou projíždějících řidičů, kteří okamžitě zastavili a vyrazili na pomoc. To už ale měl nezdolný senior muže na zemi, kde ho zalehl. Teprve v tu chvíli se začali váhavě do akce zapojovat i ostatní lidé dosud postávající kolem.

Zdroj: Policie ČR

„Během toho, co probíhalo zadržování podezřelého, poškozená z místa události odešla. Kriminalisté by s ní potřebovali mluvit a žádají, aby se sama ozvala na linku 158, nebo ať se ozve kdokoliv, jestli ji poznává,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk. Policie pro potřebu identifikace poskytla snímky poškozené pořízené z útočníkova mobilu.

„Pětatřicetiletý cizinec je nyní podezřelý z trestného činu loupež a skončil v policejní cele. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na deset let,“ dodal mluvčí.

Podle Daňka se poškozená v neděli večer sama přihlásila na policejním oddělení: „K věci bude kriminalisty vyslechnuta. Podezřelému již kriminalisté sdělili obvinění z trestného činu loupež a podali podnět na jeho vzetí do vazby.“