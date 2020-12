/VIDEO/ Téměř padesát kilometrů zběsile o víkendu ujížděl policejním hlídkám zdrogovaný řidič. Obcemi projížděl víc než stokilometrovou rychlostí, řítil se v protisměru, obratným manévrem se vyhnul připravené pasti policistů. Své úsilí nakonec vzdal a sám zastavil. V autě měl injekční stříkačky, chemikálie i drogy.

Ujíždějící osobní automobil BMW zaměstnal na Brněnsku o víkendu téměř dvě desítky policejních hlídek. | Foto: Policie ČR

Honička odstartovala v Syrovicích na Brněnsku, kde třicetiletý řidič auta značky BMW ignoroval pokyny policistů k zastavení a začal ujíždět. „Ze Syrovic zamířil přes Ořechov do Hajan, následně do Želešic, přes Modřice do Chrlic a Tuřany do obce Dvorska. Potom vozidlo vyrazilo do Sokolnic a přes Telnice do Újezdu u Brna, Otnic, Lovčiček, Bošovic, Velkých Hostěrádek až do Dambořic," přiblížil ve středu policejní mluvčí Bohumil Malášek. Do jeho stíhání se zapojily téměř dvě desítky policejních hlídek.