Mezinárodní manželé Antalovi dali přednost Rusku přes Skotskem, kde hraje v tu samou dobu zápasy česká reprezentace. „Rozhodovali jsme se, chtěli jsme jet i na naše. Ale v zemi, kde hraje část Eura česká repre, nejsou teď kvůli covidu zrovna vhodné podmínky pro turisty. Takže Rusko. Manželův slovenský tým dostal tentokrát přednost,“ směje se Michala.

Z Česka do Ruska se dopravili letadlem. Ubytování v Petrohradu si vyřídili předem. „To nebyl vůbec problém. Rezervace zafungovala výborně,“ vypráví žena z Teplic. Horší to je se vstupenkami na zápasy. „Na Slováky, kteří hráli proti Polákům, jsme se dostali bez problémů. Ale už ne na utkání domácího Ruska s Finskem. Tam prostě bylo plno podle uvolněných kapacit,“ dodává.

Turistů je v Petrohradu celá řada, z různých zemí. A ne všechny prý zajímá fotbal. „V okolí stadionu to je samý fanoušek. Když jsme hráli proti Polákům, tak to bylo v ulicích i na stadionu super,“ doplňuje svoji manželku Erik. Tzv. fanzóna, kde se fanoušci scházejí, není přímo u stadionu, musí se za ní dojít do centra města. „Ale to nevadí. Je to procházka,“ zmiňuje Michala v komunikaci přes aplikaci Messenger. Průběžně do konverzace vkládá také fotky. I s patřičnými komentáři. „Ten divný autobus, to jsou záchody. A nepřejte si vidět, jak to vypadá uvnitř,“ píše.

Erik se s Michalou poznali v teplické nemocnici, kde oba pracují. On jako lékař, partnerka jako zdravotní sestřička tehdy ještě na stejném oddělení. Nakonec skončili u oltáře a spojili své další putování životem společným „ano“. Cestování a fandění po stadionech s reprezentacemi je jejich koníčkem od samého začátku, co se poznali. Kromě fotbalu patří k příznivcům hokeje.

Nejsou jediní, kdo měli v plánu spojit letošní letní dovolenou s fotbalovým Eurem. Dalším je třeba Lukáš Nosovský z Teplic. Jemu ale plán nevyšel. Měl sice s předstihem koupené vstupenky na zápasy české reprezentace, ale musel je nakonec prodat. „Skotsko není pro turisty s ohledem na covid 19 teď příznivé. „Odradilo mě deset dnů řízené karantény ve státem určeném hotelu, což stojí skoro 1 800 liber,“ komentoval rozčarovaný fanoušek. „Měl jsem zablokovaný hotel, letenky a nic z toho není. Koukám v televizi, jsem zklamaný,“ poznamenal.