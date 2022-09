Nabízí se paralela s památným utkání Čechů proti Nizozemsku. Rezerva sklářů měla v úvodu více ze hry, postupně si díky Vachouškovi vypracovala dvoubrankový náskok a trenér Army Dušan Tesařík sáhl už v 25. minutě ke střídání v obranných řadách. Ústí pak do hry vrátil ten nejpovolanější – ve skvělé formě hrající David Černý se dokázal rovněž dvakrát prosadit a do šaten se tak šlo za stavu 2:2. Po přestávce už padl jediný gól, a jelikož byl jeho autorem hostující Jaroslav Benda připsal si Tesaříkův soubor už čtvrtou výhru z pěti utkání.

„Dvacet minut jsme vůbec neplnili pokyny, které jsme si řekli. Chci hrát ofenzivní fotbal s agresivním pressinkem, kde i soupeři vystupují jeden na jednoho. Nastoupili jsme s přílišným respektem. V přípravě se sobě rovnými soupeři, i teď na startu soutěže, táhneme solidní šňůru výher, takže to asi není náhoda. Kluci ten fotbal umí a já bych očekával, že právě my půjdeme na hřiště v pozici lídra a že budeme chtít soupeři vnutit náš styl, stejně jako třeba s Benešovem, kde jsme mohli v 10. minutě vést 3:0,“ vysvětloval po zápase ústecký kouč.

Druhý hattrick po sobě! Černý má formu a táhne Armu. Pálí mu to i za Perštejn

I proto sáhl už v první půli do sestavy, kdy stáhl Uličného, další rošády provedl během utkání. „Je to možná trochu kruté, ale normálně s námi zůstává. Odehrál dobré zápasy, tentokrát se mu to zkrátka nepovedlo,“ omlouval Tesařík nadějného mladíka. „Obrat to byl dobrý, ale znovu už bych to prožívat nechtěl,“ uzavřel s úsměvem.

A jak hodnotil zápas teplický kouč Ladislav Jamrich? „Skvěle jsme do utkání vstoupili a mrzí mě, že se nám nepodařilo vstřelit v prvním poločase z tolika vyložených příležitostí více branek. Měli jsme v úvodu jedinečnou možnost lídra ČFL definitivně zaskočit a nasměrovat tak utkání ke zcela odlišnému výsledku, než jakým skutečně skončilo. Ukázaná ale neplatí a ve fotbale se na kdyby nehraje. Ke konci druhé půle jsme Ústí po našich zbytečných chybách nechali během pár minut srovnat skóre a druhá půle nám pak vůbec nevyšla. Chybělo nám více klidu v rozehrávce, nedokázali jsme míč delší dobu držet na svých kopačkách a získávali jsme minimum odražených míčů. Armu třetí a nakonec i vítězná branka zkušeného Bendy dostala na koně a veškeré naše snahy bez větších problémů eliminovala a zkušeně si tak došla pro tři body."

Fotbal, ČFL skupina B, 5. kolo:

FK Teplice B - FK Ústí nad Labem 2:3 (2:2)

Branky: 11. Vachoušek (pen.), 34. Vachoušek – 38. Černý, 45+1. Černý (pen.), 63. Benda.

Rozhodčí: Nedvěd. ŽK: 4:1. Diváci: 500.

FK Teplice B: Němeček – Hora, Ljevakovič (C) (66. Lukáš), Emmer, Procházka, Vachoušek (74. Hadinec), Cykalo, Elmaghrabi, Chaloupek, Bulmaga (57. Beránek), Švanda (74. Jamrich).

FK Ústí nad Labem: Plachý – Hudec, Čítek (C), Jiránek, Zasypal (79. Mayerhofer, 87. Zůza), D. Černý, Uličný (25. Fischer), Cantin, Kubín (46. Chodora), Vobecký, Benda.