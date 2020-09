Béčko FK Teplice chtělo dát hned v úvodu nové sezony zapomenout na nevydařený předchozí ročník. Po dvou kolech je ale bez bodu, prohrálo 1:3 v Brozanech a 0:1 doma s rezervou Hradce Králové. Trenér Jaroslav Kolínek byl i přes porážku spokojený s hrou, kterou jeho svěřenci v posledním duelu předvedli.

Jaroslav Kolínek, trenér teplického béčka | Foto: František Géla

Hodnocení teplického kouče je proto pozitivní. „Bylo to nejlepší utkání za celou dobu mého dosavadního působení u béčka.. Až na prvních 20 minut, kdy nás soupeř zaskočil svoji aktivitou a napadáním, jsme byli na hřišti jednoznačně lepším mužstvem. Naše hra měla velice slušné parametry. Viděl jsem tým, který je odhodlaný na hřišti sprintovat, absolvovat osobní souboje, každý z hráčů byl ochoten pro svůj tým udělat maximum. Hodně mě štve, že jsme ze svých šancí nevstřelili branku, i když jsme k ní měli v několika případech hodně blízko. Kluci cítí, že pro úspěch dělají maximum, ale zatím ta odměna v podobě tří bodů nepřichází. Je na každém z nich, jak se s tím vyrovnají, jak rychle opět vstanou a půjdou dál za svými sny. Můžeme se zastavit, lehnout na zem, fňukat a hledat chyby kdekoliv jinde než u sebe samých; ustoupit ze svých cílů a zpohodlnět. Nebo také udělat krok dopředu, popřemýšlet co lze udělat jinak a lépe; mít ještě větší snahu, odvahu a úsilí dál jít za svým a překonávat vše, co nám život do cesty postaví; věřit ve svoje schopnosti, věřit v to, že když člověk na něčem tvrdě pracuje bude dříve nebo později odměněn,“ shrnul Kolínek své pocity.