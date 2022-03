Béčko Teplic chce s každým odehrát vyrovnanou partii. Věří si i na Přepeře

Filozofie rezervy prvoligových Teplic je jasná – co nejlépe připravit mladé hráče na přechod z dorosteneckého fotbalu do toho dospělého. Před jarním startem České fotbalové ligy myslí její trenér Ladislav Jamrich i na posun tabulkou, který by ruku v ruce s dobrými výkony měl přijít automaticky.