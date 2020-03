Generálkou na první jarní souboj absolvovali svěřenci trenéra Jaroslava Kolínka v Karlových Varech s tamní Slavií Utkání skončilo remízou 2:2, góly žlutomodrých dávali Kováč a Šup.

„Vedli jsme 2:1 a v závěrečných minutách utkání jsme mohli o svém vítězství rozhodnout, ale nakonec přišel rychlý protiútok domácích a zbytečné sražení jejich hráče v našem pokutovém území. Následovala penalta, která určila konečný stav,“ vypíchl Kolík nejdůležitější momenty utkání.

Co mu přípravné střetnutí ukázalo? „Čekal jsem, jak se budeme prezentovat. Že by u mě vládla spokojenost, to se opravdu říci nedá. Nepřesnost a nekvalita v jednoduchých činnostech, k tomu malá odvaha a statečnost a také i ochota ze sebe vyždímat víc energie, více jít do sprintu, více soupeře uběhat, to mi tam prostě chybělo. Pokud budeme chtít uspět v prvním mistrovském utkání budeme muset hodně přidat,“ neskrývá Kolínek své rozladění, které má v hlavě po duelu na západě Čech.

Trenér Teplic B ví, co bude klíčem k tabulkovému vzestupu, po kterém „skláři“ touží. „Každý si musí uvědomit, že příprava je příprava, ale rozhodne se až v mistrovských utkáních pod tlakem výsledku a zodpovědnosti. Je třeba převzít zodpovědnost za svůj individuální výkon minimálně na hranici svých možností a ve prospěch týmu.“