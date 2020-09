Podle postavení v tabulce byli favoritem hráči domácích Velvar. Tento fakt jednoznačně potvrzovali do přestávky a kdyby vedli rozdílem tří, čtyř branek, nikdo by se nedivil. Velkou překážkou jim v tom ale byl hostující brankář Plachý.

Po přestávce se na domácích začala projevovat únava po středečním zápase MOL CUPu s prvoligovými Bohemians 1905. V 58.minutě se autor prvního gólu z 2. minuty Moravec (PK nařízený po faulu Čítka na Cháberu) držel za hlavu, protože takřka z brankové čáry nedokázal protlačit míč za záda výborného teplického brankáře. Trest pak přišel v samotném závěru střetnutí, konkrétně v 87. minutě, když se Švejda trefil z hranice šestnáctky a ke zklamání všech domácích fanoušků vyrovnal na konečných 1:1.

K tomu všemu poznamenal asistent domácího trenéra Marek Mucha: „Do poločasu jsme předváděli výkon, který nepostrádal fotbalovou kvalitu a naprosto po zásluze jsme šli hned v jeho úvodu do vedení. Škoda, že jsme nezužitkovali celou řadu dalších brankových příležitostí. Z vlastní hráčské zkušenosti vím, že čím víc člověk chce, o to míň se mu daří. V druhé půli už bylo vidět, že chyběli nejen zranění kluci, ale že se na kondici ostatních projevila únava po pohárovém zápase. Tím spíš bereme oba dva body po bezchybně zvládnutém penaltovém rozstřelu!“



„V první půlce to byl náš nejhorší výkon za poslední týdny a mohli jsme být rádi za to, že jsme v ní inkasovali pouze jednou. V té druhé jsme se sice herně zvedli, vyrovnali hru, ale v zakončení jsme selhali, stejně tak jako Velvarští. Objektivně musím přiznat, že si nakonec ty dva body domácí zasloužili!“ hodnotil hostující trenér Jaroslav Kolínek.

TJ Slovan Velvary – FK Teplice B 1:1 (1:0), 5:3 PK. Branky: 2. Moravec – 87. Švejda. Rozhodčí: Opočensk – Cichra, Krejza. ŽK: 1:4. Diváci: 230.

Teplice B: Plachý – Hora, Čítek, Liška ( 73. Blažek) – Paradin ( 46. Švejda), V. Černý, Ljevakovič, Baftijar( 66. Vobecký), Šimeček – Radosta – Šup.