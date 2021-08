Rozdílná utkání za sebou mají Brozany a rezerva Teplic ve 3. kole České fotbalové ligy.

Fotbalisté Brozan ilustrační | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

Béčko Teplic utrpělo druhou vysokou porážku v řadě. Poté, co ho před týdnem přejela v Dubí rezerva Hradce Králové 3:0, dostalo v Chlumci nad Cidlinou potupného „bůra“. „Hned v první minutě jsme soupeři dali dárek v podobě přihrávky, ze které šel do protiútoku, který proměnil. Do poločasu přišla ještě jedna chyba a už se to s námi vezlo. Potřebujeme se těchto chyb vyvarovat, jestli chceme hrát důstojnou roli v téhle lize,“ byl z debaklu rozmrzelý Matyáš Vachoušek, který odehrál plnou porci minut.