„Já standardky vůbec netrénuji. Nějak to na mě padlo. Míč byl asi šest sedm metrů od čáry, byl to těžký kop. Snažil jsem se balon nacpat na zadní. Věděl jsem, že když si tam naběhnou hráči, tak to bude mít brankář těžké. Zaplaťpánbůh to vyšlo a máme důležité vítězství," hřál šťastného střelce gól a i tři body.

„Ten třetí gól nechci moc komentovat, za mě to nebyl faul, ale běžný souboj tělo na tělo. Schettl ale standardku zahrál dobře," uznal trenér rezervy FK Teplice Ladislav Jamrich.

Výkon jeho celku v prvním duelu nové sezony ho zklamal. „Kluci neunesli tíhu okamžiku. V přípravě jsme se prezentovali dobrými týmovými výkony, tentokrát mi ale chybělo sebevědomí a větší klid. Když jsme vedli, tak jsme se báli udělat výsledek. Prohrávali jsme, povedlo se nám srovnat… Už jsme to měli udržet. Může to být tím, že se nám změnil kádr, je tam málo zkušeností."

Tepličtí disponují velkým počtem mladíků z dorostu, kteří se teprve sžívají s dospělým fotbalem. „Musíme se z té porážky použit a jít dál," má Jamrich recept, jak se rychle otřepat z nešťastné prohry.

Takhle se po zápase křepčilo v kabině Brozan:

Zdroj: Deník/František Bílek

V kabině Brozan bylo pochopitelně veselo, mužstvo kouče Jiřího Němce podruhé v řadě otočilo nepříznivě se vyvíjející zápas ve svůj prospěch. „Můžeme se ptát jen sami sebe, proč se to zase stalo. Ale jsem rád i za kluky, že se nám to povedlo otočit. Byl to těžký zápas, klasicky vyhecovaný, když hodně z nás v Teplicích hrálo. Domácí byli v první půli trošku lepší, pak se to obrátilo. Měli jsme hodně standardek, v nich je naše síla," komentoval Schettl střetnutí, které se hrálo na perfektně připraveném trávníku v Dubí - Pozorce.

Sokol má ze dvou zápasů šest bodů, o ambicích ale nikdo z kabiny příliš mluvit nechce. „Řekli jsme si už třetí sezonu v řadě, že půjdeme zápas od zápasu. Pochopitelně, že chceme maximum, čili pořád vyhrávat. Ale nevyhlašujeme žádné cíle, nemluvíme o ambicích. Jsme jedna velká parta, rodina. Já tu jsem moc šťastný," vyznal se David Schettl.

FK Teplice B - Sokol Brozany 2:3 (0:0). Branky: 51. Yasser, 84. Procházka - 67. Soungole, 76. Krátký, 88. Schettl. Rozhodčí: Řeháček - Štastný, Bahník. ŽK: 1:4. Diváci: 200.