Duel 11. kola České fotbalové ligy se hrál na vedlejším stínadelském hřišti, na betonových ochozech postávalo na pět stovek fanoušků, pětina dorazila ze sousedního Mostu. Domácí klub příznivci Baníku vytrvale uráželi, rivalita mezi fandy obou táborů je totiž už delší dobu vyhrocená. „My to nějak extra nevnímali. Věděli jsme, co jsou ti z Mostu zač, stačí se podívat na jejich instragramové i jiné profily. Na druhou stranu musím říct, že kulisu vytvořili parádní. Jen škoda, že naši ultras nedorazili," poznamenal kapitán rezervy „sklářů" Michal Bílek, člen prvoligového áčka, který mužstvo posílil po zranění.

Nejkrásnější české sudí se fotbalisté bojí. Nabídky na rande má jen přes zprávy

Teplice byly v prvním poločase lepší, ve 23. minutě překonal po standardní situaci Lichtenbergra z dorážky Tsykalo. Po obrátce měl navrch Baník, který v 52. minutě zahodil penaltu. „Vobecký ji kopal jinak, než ji kope obvykle. Brankář Teplic dobře odhadl, kam to půjde. Když nedáme pokutový kop, nemůžeme pomýšlet na výhru. Z tohoto pohledu je výhra Teplic zasloužená," štvala zahozená šance kouče Mostu Miloše Sazimu.

„Hráli jsme o hodně, bylo to bojovné utkání. Věřím, že nás výhra nakopne pro zbytek podzimu. Musím kluky pochválit, jak se s psychicky náročným zápasem vypořádali," těšilo Ladislava Jamricha, lodivoda „žlutomodrých".

Bílek, který hrál za béčko vůbec poprvé, si pochvaloval dobrou atmosféru v týmu. „I když se mu před tím nedařilo, tak z něj bylo cítit odhodlání. A to i od trenéra. V zápase jeden bojoval za druhého, přesně jak se má na malém hřišti hrát." Poté ještě přidal poznámku k výkonu rozhodčího Melinčuka. „Pískal pro Most. To jsem tak nějak tušili, že to bude. Celý zápas mu připískával."

Podívejte se, jak to vypadalo po závěrečném hvizdu u lavičky „sklářů":

Zdroj: Deník/František Bílek

V závěru prestižního derby došlo ke strkanici nejprve před domácím brankářem Němečkem, po uplynutí čtyř nastavených minut se pak do sebe pustili někteří hráči obou týmů. „Celý zápas to bylo agresivní, ale férové. V závěru ale naši mladí neunesli emoce. Podle mě to spustil náhradní gólman Baníku, který horlivě umravňoval našeho hráče. Pak se strhla mela. Ale pro kluky jsou to super zkušenosti, příště budou reagovat jinak," glosoval Jamrich vyhrocený konec derby.

Emoce cloumaly také kotlem Baníku, někteří jeho členové se snažili prodrat na střídačku Teplic. To se jim díky pořadatelské službě nepodařilo, hráče tak napadli alespoň verbálně. „Oni viděli s slyšeli, jak Tsykalo řve nepublikovatelné výrazy na naší lavičku. Tak se moc nemůžeme divit jejich reakci. Ale myslím, že celkově v naší společnosti chybí respekt jednoho ke druhému," řekl Sazima k běsnění mosteckých příznivců.

FK Teplice B - FK Baník Most - Souš 1:0 (1:0). Branka: 32. Tsykalo. Rozhodčí: Melinčuk - Šmat, Talpáš. ŽK: 4:1. ČK: Po skončení zápasu Kolář (T). Diváci: 520.