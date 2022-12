K týmu se z teplického výběru U 19 přesune střední záložník Matyáš Korselt, z hostování ve Štětí se vrací další středopolař Vojtěch Pokorný a křídelní hráč Jiří Alberovský.

Jamrich a spol. mají prioritu vychovávat hráče pro prvoligové A mužstvo. S ním se už připravovali a v zimní Tipsport lize dokonce i nastoupili talentovaný útočník Tadeáš Vachoušek, jenž před několika dny prodloužil na Stínadlech kontrakt do léta 2026, a trenéra Jiřího Jarošíka zaujal i spolehlivý střední obránce Yehor Tsykalo. Šanci v prvním výběru dostane rovněž univerzál do zálohy Jakub Emmer. Další odchody? Obránce či záložník Amar Tahrić se vrátil zpět do Bosny, krajní hráč Josef Švanda míří na hostování do FK Varnsdorf.

Cíle se pro teplickou rezervu pro jarní části sezony nemění. „Hodláme zkvalitnit herní výkon mužstva, pracovat na jednotlivých hráčích, odstraňovat nedostatky a zdokonalovat přednosti. Připravit co nejvíce borců pro náš A tým, kteří budou mít ve své mysli doslova vtisknutou klubovou identitu a budou hrdí na žluto – modré barvy,“ dodal odhodlaný kouč Jamrich.