Jaké to bude pro vás? Byl jsem zvyklý hrát bez velkého tlaku na výsledek, teď je to jinak. Ohromně se na to těším. Zajímá mě třeba i to, čím to je, že řada dorostenců se ve vyšších soutěžích dospělého fotbalu neprosadila, co jim při tom přechodu chybí. Teď to budu moct sledovat z první line, Bude to pro mě velká škola.

O třetí lize se říká, že často o pořadí rozhodují různé zákulisní intriky, kolují legendy o zářezech. Jak se od tohoto oprostit?

Já se s tím nikdy nesetkal, ale od bývalých trenérů, kteří to v této soutěži nebo i v jiné zažili, jsem slyšel různé příběhy. Snažím se to nedávat do hlavy. Stavím to na bojovnosti mladých kluků, kteří mají touhu dostat se do áčka. Kdyby se nám něco takového stalo, tak musíme být pořád silní, abychom si to na hřišti uhráli sami.

Takovou mentalitu ne každý má, aby byl dostatečně silný a bojoval, i když se mu na vlastní oči děje nějaké příkoří.

Je to tak, ale snažím se kluky mentálně nastavit tak, aby byli co nejsilnější. V přípravě se nám dařilo, vyhrávali jsme. Sehráli jsme i těžké zápasy, například jsme místo áčka hráli Tipsport ligu proti Varnsdorfu. Ten zápas nám trošku otevřel oči, ale ohromně nám pomohl.. Také jsme absolvovali soustředění v Roudnici. Mrzí mě, že jsme neodehráli generálku proti německému týmu, ale na poslední chvíli nám to odřekl a nikoho jiného jsme už nesehnali. Až v mistrovských zápasech přijdou okamžiky, které jsme zatím nepoznali.

První jarní zápas odehrají Teplice B v sobotu 2. března na umělé trávě Stínadel proti Chlumci (11). Severočeši jsou v tabulce na posledním místě, jejich ztráta na celky nad nimi je čtyřbodová. Chlumec nad Cidlinou je na páté příčce.

Máte na mysli nějakou stresovou situaci, třeba otáčení nepříznivého stavu a tak podobně.

Ano. Ty stresové situace jdou nasimulovat v tréninkovém procesu, ale jsou to mladí kluci, řada z nich má s mistráky mezi dospělými minimální zkušenosti. Opravdu bude důležité, abychom byli mentálně silní. Až v mistráku zažijeme, že budeme pro soupeře a jeho fanoušky nepřítel číslo jedna. Snažím se do hráčů dostat, aby to brali jako výzvu. Ale samozřejmě se to snadno říká, ale hůře provádí.

Vy jste hodně emotivní, občas použijete i nějaké to explicitní slůvko. Snažíte se tak hráče dostat do pozoru?

Na profi licenci jsme se potkal s Lubošem Loučkou, který je teď trenér sparťanského béčka. Dívali jsme se na nějaký trénink áčka a diskutovali jsme, jestli je zapotřebí na hráče při malých i větších hrách řvát. Ptal jsem se, jestli tím neberou trenéři a členové realizačního týmu zodpovědnost na sebe. On říkal, že ne, že tím do hráčů dostávají automatismy. O to se snažím i já. Ten náš tým nemá zkušené hráče, jako měl v minulé sezoně v Ljevovi a Rézovi. Protože takoví hráči nejsou, bereme to na sebe. Ale snažíme se takového hráče vychovat, protože je nejlepší, když v tom týmu je, když bude jedním z nich.

Budete se na jaře posilovat o hráče áčka?

Jsme rádi, když přijdou pomoct. Ale ten tým jsem stavěl na tom, že když nikdo nepřijde, tak mu budu i tak stoprocentně věřit. Uvidíme, jak to bude. Posilování je možné, pokud v áčku nebudou zranění, když se mu bude dařit. Bohužel se zranil Kuba Hora a další hráči. Klub bojuje na třech frontách - áčko, béčko a dorost. Ten chce postoupit do celostátní ligy. S panem Frťalou o posílení diskutujeme, stejně tak o o dalších věcech. Budeme to řešit vždy aktuálně, ale jak říkám - věřím svému týmu.

Říkáte „pan Frťala". Z toho ctím velkou úctu. Zdenko vám určitě hodně pomáhá, stejně tak i vašim hráčům. Vím, že chodí do kabiny béčko, že s vámi probírá různé situace. Jak se na spolupráci s ním díváte?

Svými radami a debatami se mnou mě pomaličku uvádí do dospělého fotbalu. Připravuje mě na to, co jsem v dorosteneckém fotbale neviděl. Dříve jsem řešil první dotek, výstavbu od gólmana, teď vnímám více postavení obránce při couvání do vápna a tak podobně. Je to od pana Frťaly nesmírná pomoc. On opravu chodí za kluky do kabiny, chodí se dívat na zápasy. Kluci tak hrajou pokaždé před skauty, když to přeženu. Není to tak, že se mě z áčka jednou za měsíc někdo zeptá na to, kdo se zlepšil, ale každý zápas ty kluky vidí v akci. Nejen trenéra áčka, ale i celý realizační tým včetně pana Vachouška. To v minulosti nebylo. Pro mě i pro hráče je to obrovsky motivující.

Vy vypadáte hodně mladě. Diváci, kteří neznají vás a neznají ani vaši chemii s týmem, si možná budou říkat, jestli takhle mladý ten tým zvládnete, jestli budete mít dostatečnou autoritu.

Souhlas. Ale měl jsem tu výhodu, že jsem spoustu kluků znal z mládeže a oni mě. Ví, že je pro mě prioritní jejich rozvoj, že se nechci prodávat tím, že se povede zachránit třetí ligu. Jsem tu proto, abych je rozvíjel, abych jim pomohl splnit jejich sny. Věřím, že spolu máme vztah správně nastavený, že frajeři věří, že jim pomůžu. Zatím nám samozřejmě nějaké věci ještě chybí, hlavně z hlediska jejich emočního vydání. Ale s kázní a něčím podobným problémy nejsou.

Cítím, že sebe se spíš snažíte upozadit, nechcete být úplně ve středu dění.

To víte, že se chci trenéřinou živit, že chci trénovat co nejvýše, že mám vysoké ambice. Ale nechci něčeho dosáhnout na základě image. Pro mě jsou nejdůležitější kluci. Šourek by bez nich nebyl nic.

Vím o vás, že se vám líbil styl trenéra Guardioly, i někteří říkali, že jste mu vizuálně podobný. Budete chtít hrát jako jeho Manchester City?

V dorostu tomu tak bylo, ale teď mě to spíš táhne k Liverpoolu, líbí se mi práce trenéra Kloppa. I naše organizace má k jeho systému blíže. Je to takový střední blok, čekat, co vymyslí soupeř. A pak vyrážet do brejků. Na to máme mladá kluky, kterým takový styl hry vyhovuje, potřebují více prostoru, kam se rozběhnout. Musím říct, že mě mrzí, že Klopp v Liverpoolu končí.