Z Teplic odchází do sousedního Mostu dvaadvacetiletý ofenzivní záložník Dominik Procházka, který svými specifickými brýlemi připomíná legendárního nizozemského fotbalistu Edgarda Davidse.

Procházka hrál v minulé sezoně za teplické béčko, v té předminulé ale nastřádal pět prvoligových startů za áčko, celkem si připsal 55 minut. Největší minutáž měl v duelu sklářů s Baníkem, který se hrál v Ostravě. Černovlasý fotbalista dokonce nastoupil v základní sestavě, po poločase byl ale střídaný; Tepličtí nakonec vyhráli 2:1. Naposledy oblékl Procházka dres áčka v únoru 2023, kdy žlutomodří prohráli doma 0:5 s Baníkem Ostrava.

Odchovanec českolipského fotbalu prošel mládeží Slovanu Liberec i FK Teplice. Za béčko sklářů odehrál v ČFL 79 střetnutí.

„Líbí se mi jeho obrovský potenciál i zájem o další vývoj kariéry, cítíme že by mohl růst společně s naším klubem," uvedl k příchodu dvaadvacetiletého hráče sportovní manažer Baníku Most Petr Glaser. Procházkovi skončila v Teplicích smlouva. Oťukávalo ho i ambiciózní Ústí nad Labem nebo Velvary. On dal přednost Mostu, kde podepsal smlouvu na tři roky.

„Jsem moc rád, že v Teplicích se v minulé sezóně podařilo splnit cíle áčka i béčka, cítil jsem však potřebu posunout se někam dál," uvedl v prvním vyjádření pro klubový web na stadionu Josefa Masopusta Procházka.