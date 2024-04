Derby jako řemen se hrálo v neděli přes poledne na umělé trávě teplických Stínadel. Domácí béčko, které bojuje o záchranu, dlouho drželo v šachu Ústí nad Labem, jemuž jde naopak o postup do druhé nejvyšší soutěže. Vedení 2:1 ale mladí skláři v závěru ztratili, když nejprve srovnal Ouattara a poté ve druhé minutě nastavení obstřelil Němečka Čičovský.

ČFL: Teplice B - Ústí 2:3 | Foto: Deník/František Bílek

„Je to skvělý pocit takhle dát rozhodující gól v nastavení. Ani ne tak proto, že jsem ho dal Teplicím, kde jsem působil, ale proto, že jsme se díky němu dotáhli na vedoucí Velvary. Když je za týden doma porazíme, budeme jim na dostřel už jen na tři body," radoval se šikovný záložník.

„Je to opravdu extrémně důležitá výhra. Urvali jsme to, paráda. Věděli jsme, že když zápas zvládneme, tak bude náš sen o postupu zase o něco reálnější. Ukázala se obrovská síla mančaftu. Není cenné vyhrávat tři čtyři nula, ale otočit to, když se nedaří," zatínal vítězoslavně pěst i Jakub Mareš, další exteplický fotbalista.

Základní sestava Viagemu byla hráči s teplickou minulostí prošpikovaná více než z poloviny, na hřišti se ale hrálo férově, přátelská atmosféra panovala i hledišti, kde byly tři stovky diváků. „Někdy to je tak, že se obě strany při derby pokopou, dnes to ale bylo férové, i když tvrdé a s maximálním nasazením. Zápas měl tempo, hrálo se nahoru dolů. Na třetí ligu měl výborné parametry," všimnul si Mareš.

Trenér poražených David Šourek byl pochopitelně zklamaný, jeho tým sahal minimálně po bodu. „Remíza by tomu asi slušela víc. Za svůj přístup bychom si ji asi zasloužili. V závěru jsme také měli šance, ale nakonec výhru strhlo na svou stranu Ústí. Myslím si, že rozhodlo to, že se nám vedení dostalo trošku do hlavy. Soupeř to uhrál díky svým zkušenostem, ty nám ještě chybí."

Šourek Ústí dal obrovský kredit, podle něho se můžou měřit s druholigovými celky. „Podle mě by mohlo hrát v pohodě střed druhé ligy." Stejného mínění je i Čičovský. „Pokud by se nám povedlo postoupit, tak tu kvalitu máme, abychom se s kluby ze druhé ligy měřili."

Teplice na opačném pólu tabulky mají záchranářské starosti. V aktuální tabulce jsou předposlední, na poslední Přepeře mají dvoubodový náskok. Tým z Liberecka navíc čeká odečet tří bodů za neuhrazení pokuty, kterou dostaly za absenci mládeže. „Máme potvrzené, že k tomu odečtu skutečně dojde. Ale nechceme se na to spoléhat, chceme si to uhrát sami. Navíc pokud ze druhé ligy spadne český tým, tak od nás jdou dolů dva," ví moc dobře Šourek.

Jakub Mareš má pro teplické béčko povzbudivá slova, záchranu mu přeje. „Byl jsem se na něj několikrát podívat, abych načetl jeho hru. Je vidět, že se pod trenérem Davidem Šourkem zvedlo. Navíc mám zprávy, že jeho svěřenci jsou s ním v kabině maximálně spokojení, funguje to. Určitě držím jeho týmu palce, aby záchranářský boj zvládl."