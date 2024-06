Béčko ligových Teplic zachránilo na poslední chvíli třetí nejvyšší soutěž. Pod trenérem Davidem Šourkem, který k mužstvu přišel v zimě, předvádělo ve většině jarních duelů zlepšené výkony, podle nového kouče vše byla pouze záležitost hlavy. „Už na podzim pod trenérem Jamrichem hráli kluci dobrý fotbal, kondičně byli na výborné úrovni. Jenže jim spousta zápasů utekla vinou smůly nebo vinou nedostatku zkušeností. Zapracovali jsme na psychice," odkrývá Šourek tajemství úspěchu.

Trenér David Šourek | Video: Deník/František Bílek

Rezerva Teplic zvládla závěrečný duel v Liberci a zaslouženě se v kabině radovala ze záchrany. Utkání pod Ještědem bylo vyvrcholením snahy trenérského týmu o mentální posun. „My se snažili maximálně odvést jejich pozornost od sestupu a jako primární cíl jsme nestanovili záchranu, ale jejich rozvoj a zajímavost pro áčko. Samozřejmě to ale stejně muselo jít ruku v ruce s udržením se. Povedlo se," má David Šourek radost.

Jak se na jaře změnila teplická hra? „Co se týká taktických věcí, úkolem bylo tým zklidnit v obou fázích hry; jak při držení míče, tak i ve hře bez něj. Chtěli jsme vycházet ze středního bloku, abychom našim útočným hráčům vytvořili dostatek místa pro realizaci rychlého protiútoku, ale zároveň nevysouvali obranu moc vysoko."

Brzy začne teplickému béčku příprava na nový ročník České fotbalové ligy. Půjde do ní s notně obměněným kádrem. „Budeme muset změnit i herní projev. Budeme mít k dispozici tým hodně mladý, nezkušený, ale dravý a s chutí. Máme pár nápadů, jaký styl by mohl klukům sedět," zvedá Šourek obočí.

Nyní zbystřete. Tepličtí chtějí zkusit hru bez klasického útočníka, pilovat budou rozestavení 1-4-6-0. Vůbec to ale neznamená, že by se mladí skláři vzdávali myšlenek na ofenzivu, naopak. „Vyžaduje to velký vědomý pohyb středových hráčů, od kterých nechceme jen vertikální pohyb, ale i trhání linií a náběhy. Vše je závislé i na pomoci áčka, které hrálo velkou roli v naší záchraně. Bez nich se možná ani nezachránili."

Z širšího kádru ligového týmu bude v béčku opět působit dvojice Samuel Bednár (2004) a Nojus Audinis (2006). Nadále probíhají jednání s Johnem Autem (2006), který byl na Stínadlech v zimě na testech.

Příprava začíná kondičními testy 5. července, následně 10. července odjíždí tým na soustředění do Roudnice. To vyvrcholí v sobotu 13. července přátelským utkáním s Admirou Praha. „Osobně preferuji zápas před náročným tréninkem, ovšem každé přípravné utkání musí mít svůj smysl a cíl, ať už je záměrem kondiční vytížení, či vyzkoušení si nějakých taktických variant. Generálka na soutěž nás čeká v sobotu 3. srpna proti SK Slavia Praha U19."

Šourek ví, že sám na lavičce teplického béčka nic neznamená. Záchrana přišla i díky dobré práci dalších členů realizačního týmu. „Rád bych poděkoval svému asistentovi Vlastovi Stožickému, který klukům předával své bohaté hráčské zkušenosti, a kondičnímu trenérovi Jaroslavovi Novákovi, díky němuž nebyl zápas, kde by nám došel dech. Dále patří díky vedoucímu Jaroslavovi Novákovi staršímu za maximální servis pro nás a kluky a také trenérovi áčka panu Frťalovi a sportovnímu řediteli panu Vachouškovi; každý pro záchranu béčka udělal maximum."