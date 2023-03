Viktorku vedl na umělé trávě Stínadel její šéftrenér Václav Kotal, hlavní kouč Michal Horňák je totiž v roli asistenta s národním týmem do 21 let. Jeho předpoklad o náročném duelu se vyplnil do puntíku. „Čekali jsme bojovné utkání, na umělce to tak bývá. Bylo po dešti, což ztěžovalo kontrolu míče. Domácí se přes dva vysoké hráče v útoku dostávali do hry. Měli jsme trošku problémy, ale zvládli jsme to," bral další tři body všemi prsty.

Žižkovu pomohl v poslední minutě prvního poločasu vlastní gól Tomáše Vondráška, který se po zranění dostává do formy v teplické záloze. „Je pravda, že ta branka na 2:2 pro nás byla velkým povzbuzením do druhého poločasu. Do té doby hrály Teplice výborně. Dobře zakládaly útoky, uměly bránit šířku. O poločase jsme to probírali, abychom hráli víc z hloubky. Dařilo se nám to lépe vykrývat."

Podle teplického stratéga Ladislava Jamricha Vondráškův vlastňák utkání hodně poznamenal. „Možná bychom ho dokázal dovést do vítězného konce. Ale nemá cenu na to žehrat, protože to je fotbal, i takové góly padají. Měli jsme tu půli dohrát lépe, ta branka pak nemusela vůbec padnout. Ale je to o zkušenostech. Žižkov závěr střetnutí odehrál tak, jak se to má dělat; vůbec nás nepustil do hry."

Jinak měl ale Jamrich jen slova chvály. „V prvním poločase měl možná Žižkov více ze hry, ale druhá půle byla v naší režii. Škoda, že jsme nedotáhli spoustu našich akcí do lepší koncovky. Klobouk dolů před kluky. Stál před námi suverénně nejlepší mančaft ČFL, má velké zkušenosti. My to hrajeme s mladými kluky, i když jsme byli doplnění o Vondyho, Filu, Horu."

Podle Jamricha má teplický tým velkou perspektivu. „Pracuje, jezdí. Mladý kluci za rok za dva můžou naskočit do ligy, když nesleví z nároků. Potřebují hrát podobně kvalitní zápasy, jakým byl ten proti Žižkovu. Myslím, že se líbil všem fanouškům."

FK Teplice B - FK Viktoria Žižkov 2:3 (2:2). Branky: 17. Procházka, 31. Fila - 11. Voltr, 45. Vondrášek (vlastní), 55. Tregler. Rozhodčí: Řeháček - Bohata, Pekař. ŽK: 1:2. Diváci: 200.