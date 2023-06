Osmatřicetiletý Ljevaković odehrál za Teplice 15 prvoligových sezon, další přidal za rezervu, kde působil jako hrající kouč. „Fungovalo nám to s Jámou (s hlavním trenérem Ladislavem Jamrichem - pozn. autora) parádně. On šéfoval mimo hřiště, já na něm. Jsem moc rád, že jsem si mohl prodloužit kariéru. Kluci mě nabili, vrátili mi chuť do fotbalu. Béčko mělo charakter, rád jsem mu pomáhal," řekl Ljeva poté, co zamával fanouškům.

Ti mu připravili parádní loučení, nechyběla ani pyrotechnika, kterou měli delegátem po konci duelu povolenou. „Paráda, užil jsem si to. Je super, že fandové přišli ve velkém počtu. A super bylo i to, že oba kotle fandili spolu, takhle by to mělo být, hned je to znát."

Ljevakovič na jaře dostudoval trenérskou A licenci UEFA, což brzy využije jako hlavní kouč. „Budu v Teplicích trénovat dorost do 18 let. A zároveň budu dál hrát fotbal, teď už to můžu prozradit. Dohodl jsem se s Modlany, je tam parádní parta, spousta bývalých teplických hráčů. Dneska jsem kvůli křečím střídal brzy, ale ještě cítím, že můžu dál hrát, dokud mi tam něco neprdne. Úplně končit jsem nechtěl."

Tepličtí s Mostem prohrávali 0:2, poté, co Ljevaković vystřídal, srovnali na 2:2. „Posílil jsem tým svým střídáním," culila se žlutomodrá legenda.

Koneční smír se líbil i šéfovi Baníku Janu Skýpalovi. „Remíza je zasloužená, bylo to specifické derby. Zápas měl slavnostní nádech, je dobře, že se hrál na ligovém stadionu. Všichni si to užili, hráči, fanoušci i my, funkcionáři."

FK Teplice B - FK Baník Most-Souš 2:2 (0:2). Branky: 74. Trnovec, 83. Štefko mladší (vlastní) - 4. Kubeš, 25. Novotný. Rozhodčí: Černý - Polena, Andras. ŽK: 0:2. Diváci: 1 000.