Ukončeny byly veškeré mistrovské pohárové amatérské soutěže. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

„Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud říkáme všichni, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím stejně jednoznačně řídit i v našich rozhodnutích,“ řekl předseda FAČR Martin Malík. „V tuto chvíli bohužel nelze predikovat nic konkrétního, ale jsme připraveni na situaci a její vývoj reagovat a program MOL Cupu tak dohrát. Samozřejmě záleží na případném restartu a termínové listině profesionálních soutěží, ale rádi bychom pohárový ročník zakončili ryze sportovní cestou někdy v průběhu června,“ přidal Malík.

Co na konec nižších fotbalových soutěží říkají hráči, funkcionáři a fanoušci z Teplicka?

Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice: Bylo by těžké v létě dohrávat nižší soutěže, když by to mělo být třikrát za týden. U profi soutěží si to představit dokážu, u amatérských ne. Ti kluci chodí do práce, bylo by to pro ně složité. Teď je nejdůležitější, aby byli zdraví, aby se to vše vrátilo co nejdříve do normálu. Sport je až druhořadý. Chápu, že některé kluby na tom tratí. Některé kluby do soutěže investovaly peníze, aby postoupily, zachránily se. Ale těžko říct, co by bylo nejspravedlivější. Rozhodnutí se týká i našeho béčka, které nemělo dobrý začátek soutěže. Měli jsme samé mladé kluky – z juniorky, z dorostu. Ukázalo se, že musí v ČFL mnohem víc makat, že to, co stačilo na mládežnické soutěže, teď nestačí. Ponaučení pro nás z vedení je mít v kádru i nějakého zkušenějšího hráče.

Pavel Verbíř, legenda, vedoucí áčka FK Teplice, fotbalový fanoušek nižších soutěží: Myslím, že zrušení nižších soutěží se dalo očekávat. Je to zcela výjimečná situace, která se dá pochopit. Těch termínů pro amatéry by bylo méně, nestihli by soutěže dohrát. Vždyť na jaře hráli jen jedno kolo. Mě osobně to mrzí, protože rád chodím na nižší soutěže v okolí Teplic. Každý víkend jsem si vybral zajímavý zápas a s chutí se šel podívat, klidně i na žáky, připravky. Život bez fotbalu je teď divný. Věřím, že kluci to vydrží. Hlavně ti, kteří mají rádi fotbal, budou pak o to víc hladovější a natěšenější. Musí to brát tak, že je to příprava na novou sezonu. Spíš je teď pro ně těžké psychicky současnou situaci přijmout, v médiích je toho hodně, někoho tak může vystrašit, že celý svět trpí.



Martin Klinkáček, fotbalista Slovanu Sobědruhy: Zdraví je nejcennější, rozhodnutí FAČR je na místě a správné. Smůla pro týmy které měly našlápnuto k postupu do vyšších soutěži a trochu štěstí pro ty, které naopak sestupovaly. Důležité ale je, abychom se všichni po téhle vynucené pauze vrátili zdraví."



David Špet, vedoucí FK Duchcov: Jinak to ani rozhodnout ani nešlo… Teď je potřeba se zbavit šmejda vira, pak dát týmy dohromady, protože se nejspíš projeví i odliv sponzorů, kteří budou mít problémy sami se sebou. V srpnu, pokud vše dobře dopadne, zase na hřišti i v zákulisí ahoj!



František Tůma, fotbalsita FK Bílina: Je to rozumné řešení, zdraví máme jenom jedno. Pro náš tým je to celkem škoda, protože jsme se mohli porvat o návrat do krajského přeboru.



Martina Oliveriusová: Rok 2020 bez fotbalového jara… Smutné, ale dalo se to čekat.



Roman Kliský, fotbalista FK Novosedlice: Za mě úplně v pohodě. Fotbal je na těchto úrovních jen pro zábavu.



Oldřich Zícha, fotbalista TJ Oldřichov: Bohužel se to dalo čekat, nebylo jiného rozhodnutí. Nestihlo by se to vše dohrát, jelikož lidi chodí do práce. Kdyby se hrálo i středy, tak by se plno týmu nemohlo ani sejít. Myslím si, že je to správné rozhodnutí, i kdyz je to pro mnoho lidí smutné. Alespoň se budeme všichni o to víc těšit na podzim.



Pavel Šural, fotbalista FK Duchcov: Správné a asi jediné možné řešení.



Patrik Váňa, fotbalista Baníku Osek: Toto rozhodnutí jsem očekával. Dalo by se říct, že bylo nevyhnutelné, i když jsem pořád doufal, že se najde způsob jak sezónu dohrát. Je to určitě logické a řekl bych, že správné řešení. Sice se ve filmu Kožené slunce říká "kde nehrajou fotbal, tam chcíp pes", ale zdraví je prioritou. Až bude možný návrat k fotbalu, věřím, že pes ožije i s celou smečkou.