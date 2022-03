Zdroj: Youtube

„Mám upřímnou radost z toho, jak kluci utkání proti velmi dobře hrajícímu soupeři zvládli a jakým výkonem se prezentovali," byl po skončení zápasu Jamrich v dobré náladě. Co střetnutí rozhodlo? „Do druhého poločasu jsme vystřídali sedm hráčů. Postupem času se nám dařilo přehrávat stále unavenější a zranitelnější defenzivu Domažlic. Utkání se tak ze středu hřiště přesunulo hlavně do křídelních prostor a také do šestnáctky hostí. Naši mladí hráči se v těchto momentech opravdu činili. Čtyři vstřelené branky s několika dalšími vědomě vypracovanými šancemi jsou toho jednoznačným důkazem."

„I když nám chybělo sedm hráčů a nastoupili jsme v pozměněné sestavě, výsledek je pro nás ostudou. Tohle by se stávat nemělo,“ říkal v rozhovoru pro klubový web značně zklamaný trenér Jiskry Pavel Vaigl.

FK Teplice B - TJ Jiskra Domažlice 6:1 (2:1). Branky Teplic: 47., 53. a 89. M. Vachoušek, 15. a 20. Succar, 81. Procházka. Sestava Teplic v první půli: Čtvrtečka - Lukáš, Chaloupek, Hasil - Hora, Ljevaković, Nsunzu, Sinu - Rezek, Succar, Žitný. Druhý poločas: Grümann - Hora, Chaloupek, Vobecký, Hasil, Hadinec - Procházka, Karalič, Hural, Bulmaga - M. Vachoušek.