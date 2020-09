„Tou penaltou se to zlomilo. Už před tím na nás Ústí trošku zatlačilo. Lítalo to tam do vápna. Pak ani nevím, za co penalta byla. Pak už to bylo těžké, docházely nám síly. Navíc se kluci řešili rozhodčího, místo aby hráli svoji hru,“ povzdechl si brankář Teplic Jan Plachý, který byl v závěru duelu oporou svého týmu. Přesto osm minut před koncem inkasoval gól, který stav srovnal na 2:2.

V penaltovém rozstřelu muž, o kterém se během léta v kuloárech hovořilo velmi pozitivně, chytil dva pokusy Východočechů. Mladí „skláři“ tak mohli mít alespoň dílčí radost z prémiového bodu.

„Spokojeni ale nejsme. Vždyť ten zápas jsme měli velmi dobře rozehraný. Soupeře jsme v první půli nepouštěli do hry, kontrolovali jsme ji. Pak jsme se dostali na začátku druhé půle do dvougólového vedení, ale úplně jsme vypadli ze hry,“ mrzí Michala Šimečka.

I on se snaží najít odpověď na to, co se s Teplicemi rázem stalo. „Jako kdybychom si přestali věřit. Je možné, že tam byla nervozita. Hodně jsem už chtěli vyhrát, protože jsme v minulých zápasech body nezískali, ale hráli dobře. Škoda. Přestali jsme komunikovat a nechali si dát dva góly. Mrzí nás to, ale jsme rádi, že alespoň ty penalty jsme urvali do konce.“



Podle Plachého v selhání hraje roli i nezkušenost. „Myslím, že zkušené mužstvo by to zvládlo. Nenechalo by se rozhodit rozhodčím. Ale fakt je důležité, že se nám povedlo vyhrát penalty. Od toho se odrazíme,“ věří teplický brankář.



Teplické béčko se v minulé sezoně trápilo, společně s Brozany patřilo v České fotbalové lize k nejhorším. Přes léto Kolínkův celek nedoznal velkých změn, herní posun je ale patrný. „Ten tým je skoro stejný, ale je nás málo. Co se hry týče, tak jsme zkušenější, hrajeme jiný fotbal,“ přibližuje Šimeček. „V létě jsme pracovali na psychické i na fyzické stránce. Příprava se vyvedla, ale teď se výsledkově nedařilo. Jako kdyby na nás spadlo to, že už to jsou mistráky, že musíme vyhrávat. Doufám, že se teď zvedneme, že nám ty dva body pomůžou,“ přidává.

FK Teplice B – TJ Jiskra nad Orlicí 2:2 (1:0), 6:5 PK.

Branky: 26. Kodad, 49. V. Černý – 65. (PK) a 82. Tichý. Rozhodčí: Urban – Benedikt, Tupý. ŽK: 1:0. Diváci: 132.

FK Teplice B: Plachý – Hora, Čítek, Liška – Kodad, Vobecký (78. Lukáš), Baftijar (65. Blažek), V. Černý, Šimeček – Švejda (88. Procházka), Šup.