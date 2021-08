Dramatický duel se soupeřem, kterému za Berbrovy éry notně pomáhali sudí, se musel líbit. První půle sice až tak pohledná nebyla, po obrátce ale předvedli „žlutomodří" zlepšený výkon, který chvíli před závěrečným hvizdem korunovali gólem. Rezkův aut doputoval na zadní tyč k volnému Vobeckému, který neměl s hlavičkováním do prázdné branky žádný problém.

„Je super zařvat si s mladými kluky vítězný pokřik. Jen tedy je to asi už čtvrtý pokřik od doby, co jsem před letní přípravou přišel," usmíval se zkušený Jan Rezek, který ve druhém poločase předvedl tři parádní střely na branku ze standardních situací. Všechny mu ale brankář Východočechů zlikvidoval.

„Jsme moc rádi, že to nakonec vyšlo. Když dáte gól takhle v závěru, tak je radost fakt velká. Byl to bojovný zápas, makali jsme. Ve třetí lize je to hlavně o bojovnosti. Pokud k tomu přistoupíme jinak, dopadneme jako v předchozích zápasech s Hradcem a Chlumcem, které jsme jasně prohráli," komentoval Rezek sobotní duel.

Tepličtí se díky třem bodům odlepili z posledního místa.

FK Teplice B - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 1:0 (0:0).

Branka: 90. Vobecký.

Rozhodčí: Aubrecht - Jati, Talpáš.

ŽK: 2:1.

Diváci: 70.