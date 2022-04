„Dnes to bylo hodně kvalitní, nadstandardní třetiligové utkání. Byli jsme hodně posílení z áčka, takže v dobré sestavě. Soupeř hrál velmi dobře. Z obou stran byl k vidění pohledný fotbal. Nechci chválit jednotlivce, celý tým předvedl bezvadný výkon. Diváci byli asi spokojení,“ poznamenal Adam Pelta, manažer Jablonce B.

Vítězství 2:0 slavily i Přepeře. Bylo to také na domácím hřišti proti pardubické rezervě.

„V prvním poločase to bylo vyrovnané, od vápna k vápnu. Hosté překvapivě přijeli s ligovou obranou. v čele s Čelůstkou. Po přestávce jsme se dostali do vedení, před koncem jsme přidali pojistku. Zajímavý zápas, ve kterém jsme si zasloužili vyhrát. Jsme spokojeni,“ usmíval se Miroslav Kvapil, místopředseda Přepeř.

Další tři body, díky nimž se udržely na třetí příčce, navíc o pouhý bod za lídrem ze Záp, mají také Brozany. Hubené vítězství 1:0 zařídil Sokolu v 65. minutě z penalty Dominik Šup. „Další vyrovnané utkání, nazval bych to zápasem bez šancí. Nám rozhodčí písknul penaltu, kterou jsme proměnili, a tak bereme tři body,“ zhodnotil tříbodový zisk stručně asistent brozanského trenéra Němce Jiří Šmidrkal.

Radost mu ovšem kalilo vyloučení Marka Krátkého, který se po dvou žlutých faulech poroučel šest minut před koncem předčasně do sprch. „Samozřejmě, že je to ztráta. Náš kádr není moc široký, je nás dvanáct, třináct, takže pokaždé, když někdo vypadne, je to pro nás problém, zvlášť pokud se jedná o hráče ze základní jedenáctky. Snad to bude jen na jeden zápas, ale bylo to po dvou žlutých, takže věříme, že to nebude delší.“

Totální zmar předvedla rezerva libereckého Slovanu. Svěřenci trenéra Myslivce vedli po trefách Faška, Tupty a vlastence Hory v 35. minutě nad Teplicemi B 3:0. Soupeř ale dokázal vyrovnat a v nastavení urvat senzační vítězství.

„Předvedli jsme neomluvitelný výkon, co se týče defenzivní týmové součinnosti. Je to blamáž, absolutní výbuch. Pokud mužstvo vede 3:0, nemělo by si takový obrat dovolit a obzvlášť v takovém složení, ve kterém jsme byli my. Musím zdůraznit, že takový výsledek a takový obrat jsem nezažil,“ kroutil hlavou zklamaný liberecký trenér Petr Myslivec.

„Opět nás táhl fantastický Ljeva, kolem kterého kluci rostou každým zápasem a jsou schopni ze sebe i díky němu dostat to nejlepší ve prospěch celého týmu. Právě pro taková utkání, jako bylo to dnešní, má naše práce a dřina smysl a já jsem opět na svůj tým pyšný. Musím borce pochválit za nezměrnou vůli a maximální nasazení po celých 90 minut dnešního těžkého utkání,“ radoval se trenér teplického béčka Ladislav Jamrich.