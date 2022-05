„Směrem k výsledku není moc co hodnotit,“ načal hodnocení zklamaný asistent trenéra Jiřího Němce Jiří Šmirdkal, jenž stojí na lavičce brozanského Sokola. „Nebyli jsme ale nikterak horší, domácí ale zkrátka dokázali trestat naše chyby, což nám se nevedlo,“ vylíčil hlavní kámen úrazu. „Udělali jsme tři minely a třikrát jsme za ně zaplatili,“ dodal.

Po bezbrankové první půli poslal Bohemku do vedení Zeman, velkou šanci na srovnání měl následně Jindráček, jenže nedal. „V závěru už jsme šli vabank, což soupeř potrestal dalšími dvěma trefami,“ popsal inkasované góly v poslední desetiminutovce. Sokol tak klesl na pátou pozici, k dobru má ale stále odložený zápas z minulého víkendu s libereckou rezervou. Pokud ho zvládne, může se vrátit na bronzovou příčku. Hrát se bude ve středu 11. května.

Bez bodu se z venkovního tripu vrací také rezerva Teplic, která nestačila na béčko Jablonce. „Viděl jsem Teplice hrát v předchozích zápasech a obrovsky se mi líbily, mám před nimi respekt. Mají mladé mužstvo, ale dneska to nebyl asi jejich výkon, možná i díky nám,“ poukázal na průběh zápasu kouč domácích Jaroslav Vodička. „Dnes jsme to zvládli velice dobře. Jsem rád, náš doktor dneska slaví padesátiny, tak jsme mu dali aspoň takový dárek,“ bral další výhru.

Tým ze severu je aktuálně na stříbrné pozici, na první Zápy ztrácí. „My jsme tady na třetí koleji. Tady je prvořadé áčko, pak dorost a my jsme až třetí. Kluci vědí o umístění v tabulce a jsou dobře nastavení. Já o první příčce nechci přemýšlet, ale pocity hráčů samozřejmě vnímám,“ vysvětloval dále Vodička. „Bylo to dobré utkání. Z áčka jsme neměli žádnou posilu, hráli jen naši kluci. Byli jsme lepší, chtěli jsme, šli jsme si za vítězstvím. Teplice přijely s mladým týmem. Za mne to byl kvalitní zápas, přišlo i hodně diváků. Teď nás ale čekají těžcí soupeři“ řekl Adam Pelta, manažer jablonecké fotbalové rezervy. Nevedlo se ani dalším severočeským zástupcům.

Přepeře na půdě Hradce Králové moc nepřevedly, domů si odvezly potupný debakl 0:6! „Za domácí nastoupilo pět hráčů áčka, kteří byli v sobotu na lavičce při ligovém utkání na Spartě. Neodehráli jsme špatný zápas, ale třetí gól to zlomil a pak se nám to prostě všechno sesypalo,“ smutně pravil Miroslav Kvapil, předseda FK Přepeře.

Rezerva libereckého Slovanu si bohužel v boji o záchranu nepomohla. Na domácím hřišti podlehla Dukle B 1:2, jedinou trefu domácích zapsal z penalty Králíček.