Souboj po podzimu dvou posledních celků skupin fotbalové třetí ligy na teplických Stínadlech zvládla lépe domácí juniorka, která porazila Králův Dvůr 2:1.

Teplice B porazily v přípravě Králův Dvůr 2:1 (0:1). Foto: www.fkteplice.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Na ČFL se chystala i další mužstva z regionu, avšak neuspěla.

Teplice B - Králův Dvůr 2:1 (0:1)

Hosty dostal po půlhodině hry do vedení Marek Patrovský, za Teplice B skórovali v poslední pětiminutovce Matyáš Vachoušek a Michal Trnovec.

„Mám velkou radost z kluků, zlepšují se zápas od zápasu, pracují v každém tréninku na 100 procent. Musím zmínit zejména odvahu a agresivitu v osobních soubojích, vnímání hry v době, kdy náš tým nedrží míč a hladovost po gólu," cenil si teplický trenér David Šourek.

Podle jeho slov to byla zasloužená výhra. „Týmu určitě dodá sebevědomí a víru v jejich dovednosti, protože je to tým s ne tolika zkušenostmi, ale obrovským potenciálem a vůlí se prosadit. Tématem ke zlepšení je určitě chování kolem našeho vápna, k potřebné agresivitě musíme dodat i chytrost a nepouštět soupeře do zbytečných standardních situací. Je radost s nimi pracovat a mají ještě mnoho co ukázat,“ dodkl kouč vítězů.

Liberec B - Neugersdorf 0:1 (0:0)

Liberecká juniorka nevstoupila do přípravného zápasu na třetí ligu se saským Neugersdorfem ideálně, soupeř udeřil už v první minutě. Domácí se následně museli vypořádat s obranným blokem, který německý celek vytasil, což se mu nepodařilo. Další branka už v duelu nepadla, hosté vyhráli 1:0.

„Utkání se nám nepovedlo herně ani výsledkově. Hned v první minutě jsme díky naší laxnosti inkasovali. Soupeř vytvořil od středového kruhu obranný blok 5-4-1, s čímž jsme si bohužel za celý zápas nedokázali poradit. Nebyli jsme trpěliví, měli jsme sice stálou územní převahu, ale nedokázali jsme si bohužel vytvořit ani jednu brankovou příležitost," hodnotil střetnutí z libereckého trenérského štábu Martin Lilling.

Přepeře - Turnov 0:1 (0:1)

Derby na umělce v Turnově díky dobré defenzivě lépe zvládl divizní turnovský tým, který vyhrál díky trefě Holuba. Přepeře sehrály druhý přípravný duel, ve středu remizovaly 2:2 s mladoboleslavskou juniorkou. V sobotu he čeká další přípravné utkání proti Bydžovu.