A jaké má další úkoly do nové sezony? „Chceme připravit mladší generaci hráčů, která přichází z nejstaršího dorostu U19 (ročník 2003) na přechod do dospělého fotbalu. Tyto hráči dostali velmi dobrý základ od trenérů dorostu Ondřeje Prašila, Jana Rezka a také Petra Fouska," uvedl kouč.

Na testy do jeho nově tvořícího kádru přichází také reprezentant Bosny a Hercegoviny U21 dvacetiletý ofenzivní záložník Amar Tahric. Dále bude v Teplicích zkoušen také Vojtěch Gornický, hráč ročníku 2003, příchozí z fotbalového klubu 1. FK Příbram.

Do kádru B-týmu sklářů aktuálně přechází čtveřice nadějných mladíků ročníku narození 2003 z nejstaršího teplického dorostu U19, kteří bojovali v uplynulé sezóně ve žluto-modrém dresu o postup do nejvyšší dorostenecké soutěže pod vedením trenérů Ondřeje Prášila a Jana Rezka. Jedná se o brankáře Lukáše Četverika, obránce Davida Köstla a Ladislava Jamricha a také ofenzivního záložníka Vojtěcha Pokorného. Společně s nimi přichází z dorostu U19 také talentovaný mládežnický reprezentant a hráč ročníku narození 2004 - Tadeáš Vachoušek - mladší bratr Matyáše Vachouška (ročník 2002).

Šanci zabojovat o žluto-modrý dres dostane podle oficiálního klubového webu i čtveřice talentovaných mladíků ročníku narození 2003 z nejstaršího dorostu VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Marek Beránek, Jiří Alberovský, Milan Krčmář a Nikolas Dobiáš. Všichni tyto hráči v úspěšné minulé sezóně bojovali pod vedením zkušené trenérské dvojice Jakub Pekař a Václav Budka v zeleno-bílém dresu Roudnice nad Labem v barážovém dvojutkání o postup do České ligy dorostu.

Největší ztrátou je naopak odchod Marka Vobeckého do FK Ústí nad Labem, nováčka třetí ligy. Jedná se totiž o nejproduktivnějšího hráče minulé sezony s bilancí 7 branek a 6 asistencí.

Trenéři Ladislav Jamrich a Admir Ljevakovič přivítali své svěřence poprvé po letní pauze už ve čtvrtek, úvodní tréninková jednotka proběhla na přírodním trávníku hřiště TJ Hrob, kde se B-tým Sklářů chystal i v pátek.

„V letním přípravném období budeme využívat zejména hřiště číslo 3 s přírodním trávníkem v areálu stadionu Na Stínadlech. Určitě také budeme pravidelně navštěvovat zrekonstruovanou posilovnu v útrobách stadionu Na Stínadlech a to opět zejména pod dohledem kondičních trenérů Ondřeje Chlada a Jaroslava Nováka mladšího. V termínu od 19. do 23. července absolvujeme herní soustředění do v kvalitních podmínkách fotbalového areálu Pod Lipou v Roudnici nad Labem," uvedl Jamrich.

Třetí nejvyšší tuzemská soutěž bude odstartována již o prvním srpnovém víkendu 6. a 7. srpna, kdy teplická rezerva hostí v úvodním kole na domácím hřišti v Dubí - Pozorce tým SK Sokol Brozany.

Letní příprava FK Teplice B - sezóna 2022/23:

ČT 07. 07. od 15:00 | ZAHÁJENÍ LETNÍ PŘÍPRAVY ( hřiště TJ Hrob ) | Trénink

SO 16. 07. od 10:30 | FC VIKTORIA PLZEŇ "B" ( hřiště Vroutek ) | Přípravné utkání

ST 20. 07. v 08:00 | ROUDNICE NAD LABEM ( areál Pod Lipou ) | Začátek soustředění

SO 23. 07. v 09:00 | ROUDNICE NAD LABEM ( areál Pod Lipou ) | Konec soustředění

SO 23. 07. od 11:00 | FK ADMIRA PRAHA ( hřiště Březiněves ) | Přípravné utkání

SO 30. 07. od 11:00 | TJ JISKRA DOMAŽLICE ( Městský stadion Střelnice ) | Přípravné utkání

NE 06. 08. od 11:00 | SK SOKOL BROZANY ( hřiště 1.FC Dubí ) | Mistrovské utkání - ČFL B

Příchody:

Lukáš ČETVERIK (brankář) - příchozí z FK Teplice U19,

David KÖSTL (střední obránce, defenzivní záložník) - příchozí z FK Teplice U19,

Ladislav JAMRICH (pravý krajní obránce) - příchozí z FK Teplice U19,

Vojtěch POKORNÝ (střední záložník) - příchozí z FK Teplice U19,

Tadeáš VACHOUŠEK (útočník) - příchozí z FK Teplice U19,

Yehor TSYKALO (útočník) - příchozí z TJ Tatran Rakovník, Ukrainian Premier League U21.

Testy:

Amar TAHRIC (2002) - příchozí z FC Borac Banja Luka, Bosnia-Herzegovina U21,

Vojtěch GORNICKÝ (2003) - příchozí z 1.FK Příbram,

Marek BERÁNEK (2003) - příchozí z VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem U19,

Jiří ALBEROVSKÝ (2003) - příchozí z VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem U19,

Milan KRČMÁŘ (2003) - příchozí z VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem U19,

Nikolas DOBIÁŠ (2003) - příchozí z VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem U19.

Odchody:

Lukáš LIŠKA - návrat do FC Chomutov

Karol SINU - návrat do FK Louny

Marek VOBECKÝ - přestup do FK Ústí nad Labem

Soupeři - ČFL B - PODZIM 2022/23:

1.kolo - SK SOKOL BROZANY ( doma )

2.kolo - SLOVAN VELVARY ( venku ),

3.kolo - FK MLADÁ BOLESLAV B ( doma )

4.kolo - FK VIKTORIA ŽIŽKOV ( venku )

5.kolo - FK ÚSTÍ NAD LABEM ( doma )

6.kolo - FK PARDUBICE B ( venku ),

7.kolo - TJ SOKOL ŽIVANICE ( doma )

8.kolo - SK ZÁPY ( venku )

9.kolo - FK JABLONEC B ( doma )

10.kolo - FK PŘEPEŘE ( venku )

11.kolo - FC HRADEC KRÁLOVÉ B ( doma )

12.kolo - SK BENEŠOV ( venku )

13.kolo - SK SPARTA KOLÍN ( doma )

14.kolo - FK CHLUMEC NAD CIDLINOU ( doma )

15.kolo - FK BANÍK MOST - SOUŠ ( venku )